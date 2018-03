PARTAGER L’ambition africaine des nouveaux spin-doctors parisiens

La nouvelle a surpris et agacé bon nombre de poids lourds de l’influence à Paris. L’Ex Demeter Partners, champion de la réputation en ligne, a fusionné le 22 février dernier avec l’un des principaux cabinets de lobbying bruxellois, Avisa Partners, et un des leaders de la cybersécurité, Lexfo.

Nos confrères de la presse française ont rapidement qualifié de « CIA Privée » cet ovni qui servirait déjà la plupart des entreprises du CAC 40 et de nombreux Etats. Sur un modèle très anglo-saxon, le cabinet rebaptisé Avisa Partners offrirait à ses clients privilégiés la palette complète des opérations d’influence bien au-delà des frontières de l’hexagone.

Mais, le coup tactique de Matthieu Creux, Ex Président de Demeter Partners et Président du nouvel ensemble, ne s’arrête pas là. Désireux d’étendre ses réseaux, ce dernier s’est entouré des hommes clés de ses concurrents et a rassemblé au sein de son Board de nombreuses personnalités, parmi lesquelles l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Eric Besson, l’ancien Chef d’Etat-major des Armées Jean-Louis Georgelin, ou encore Gérard Askinazi qui fût l’un des hommes clés de l’organisation de Davos ainsi que de la COP22.

Depuis leurs bureaux de la place de l’Etoile, les influenceurs parisiens semblent désormais voir plus grand et se projeter vers l’Afrique où de nombreuses personnalités auraient déjà recours à leurs services. Le Maroc semble ne pas être en reste, comme l’indique la visite prochaine à Casablanca de François-Charles Timmerman, le nouvel associé en charge de la Diplomatie d’Affaires qui officie comme « Monsieur Afrique » au sein du groupe.

LNT