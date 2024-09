Le Maroc se fait remarquer à Miami en tant qu’invité d’honneur du Salon international de l’industrie agroalimentaire, Americas Food and Beverage 2024, l’un des principaux événements américains dédiés aux produits agroalimentaires pour les marchés de la Floride, des Caraïbes et de l’Amérique latine. Cette édition du salon, qui a ouvert ses portes lundi et se poursuivra jusqu’au 18 septembre, met à l’honneur la richesse culinaire et le potentiel exportateur croissant du Maroc.

Le Maroc à l’avant-garde de l’agroalimentaire

L’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, présent lors de l’ouverture du salon, a souligné l’importance de la participation du Maroc à cet événement de renommée mondiale : « Fort de son patrimoine culinaire exceptionnel et de ses capacités d’exportation croissantes, le Maroc est fier de participer une fois encore à ce salon. Nous mettons en avant l’excellence de nos produits agroalimentaires et halieutiques auprès d’un marché américain toujours plus friand de nos produits nationaux d’exception. »

Accompagné par la Consule générale du Royaume à Miami, Chafika El Habti, et la directrice générale de Morocco Foodex, Ghita El Ghorfin, M. Amrani a insisté sur le fait que ce salon représente bien plus qu’une simple vitrine commerciale : c’est une opportunité de créer des partenariats durables et d’échanger des idées pour façonner l’avenir des industries agroalimentaires.

Un pavillon marocain riche en produits et opportunités

En partenariat avec le World Trade Center Miami, le pavillon marocain s’est distingué lors de cette édition en proposant un large éventail de produits reflétant la diversité et la richesse du patrimoine culinaire marocain. Le salon accueille plus de 7 500 professionnels, offrant aux producteurs marocains une occasion précieuse de présenter leurs produits et de tisser des liens avec des acteurs clés du marché nord-américain.

Plusieurs personnalités américaines ont assisté à la séance inaugurale, parmi lesquelles la sénatrice Maria Elvira Salazar, le maire de Miami Dade, Daniela Lévine Cava, et de Miami Beach, Steven Meiner, ainsi que le président du World Trade Center Miami, Roberto Diaz, et Clara Acosta, représentante de la Chambre de Commerce Latino-Américain. Ils ont tous salué l’importance de la participation du Maroc, reflétant sa place croissante sur la scène internationale, notamment dans le secteur des exportations alimentaires.

Des liens commerciaux de plus en plus solides avec les États-Unis

La participation du Maroc à l’Americas Food and Beverage Show se veut témoigner de son engagement continu à renforcer sa présence sur le marché américain et à développer les échanges commerciaux entre les deux pays. L’ambassadeur Amrani a rappelé que la forte coopération bilatérale entre le Maroc et les États-Unis est illustrée par l’Accord de Libre-Échange signé en 2004. Ce partenariat fructueux a permis au commerce bilatéral de connaître une augmentation remarquable, passant de 925 millions de dollars en 2005 à 5 milliards de dollars en 2023. Les exportations américaines vers le Maroc ont augmenté de 700 %, atteignant 3,4 milliards de dollars en 2023, tandis que les exportations marocaines vers les États-Unis ont triplé, passant à 1,6 milliard de dollars en 2023.

Avec une communauté marocaine de plus de 80 000 membres installés en Floride, le Maroc s’emploie à renforcer les liens culturels et économiques avec les États-Unis. L’inauguration en 2019 du vol direct Casablanca-Miami illustre cette dynamique, de même que les accords bilatéraux dans les secteurs portuaire et maritime.

Un partenaire stratégique pour l’avenir

Le Maroc, en tant qu’invité d’honneur du salon, réaffirme sa position de partenaire incontournable pour les États-Unis, selon l’ambassadeur Amrani. Et d’ajouter que le Royaume constitue une passerelle vers l’Afrique et un lien stratégique dans le développement de chaînes d’approvisionnement résilientes et durables dans de nombreux secteurs clés, dont l’agriculture. Ce secteur, selon lui, joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde.

LNT avec CdP

