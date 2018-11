PARTAGER L’Ambassadeur Hilale décline les points positifs de la résolution du 31 octobre

Le Maroc se félicite de l’adoption à une grande majorité des membres du Conseil de Sécurité de l’ONU, de la résolution 2440 sur la question du Sahara Marocain, laquelle résolution “consacre, pour la première fois, l’Algérie comme partie principale dans le processus politique”, a déclaré l’Ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, M. Omar Hilale.

“Pour la première fois, l’Algérie est consacrée comme partie principale dans le processus politique. Elle participera à cette réunion avec la même qualité que le Maroc et la Mauritanie”, a fait observer l’Ambassadeur Hilale, lors d’un point de presse à l’issue de l’adoption de cette résolution, en qualifiant d’”historique” le fait que le Conseil de sécurité “exige de l’Algérie qu’elle prenne part à la réunion de Genève de bonne foi, sans pré-conditions et dans un esprit de compromis”.

Et de préciser que “cette demande expresse à l’Algérie ne concerne pas uniquement la table ronde de Genève, mais couvre tout le processus politique, jusqu’à sa conclusion, comme exigé dans le paragraphe opérationnel 3”.

M. Hilale a relevé, dans ce contexte, que cette résolution, qui se félicite de l’organisation, les 5 et 6 décembre, de la table ronde à Genève, a introduit des nouveautés, confirmé des réalités et réaffirmé des paramètres fondamentaux.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, remercie le penholder américain et l’ensemble des membres du Conseil pour les efforts investis dans sa rédaction, négociation et adoption, notant que l’adoption de cette dernière résolution après celle d’avril dernier (2414) ”constitue un développement majeur dans la gestion de la question du Sahara Marocain par le Conseil de Sécurité”.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a salué, mercredi, la décision de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations-Unies pour le Sahara, Horst Kohler, de tenir une table ronde initiale, les 5 et 6 décembre à Genève, sur la relance du processus politique relatif à la question du Sahara.

Dans sa résolution 2440 prorogeant jusqu’au 30 avril 2019 le mandat de la MINURSO, le Conseil salue la décision de M. Kohler de tenir cette table ronde initiale, sans conditions préalables et de bonne foi, « dans le but de procéder à une évaluation des derniers développements, examiner des questions d’ordre régional, et discuter des prochaines étapes du processus politique relatif à la question du Sahara ».

Dans ce contexte, le Conseil insiste sur l’importance d’un « engagement renouvelé » en vue de faire avancer le processus politique en préparation d’un cinquième round de négociations, et rappelle son « soutien à la recommandation contenue dans le rapport du 14 avril 2008 qui souligne que le réalisme et l’esprit de compromis de la part des parties sont essentiels pour réaliser des progrès dans les négociations ».

La résolution appelle également à faire montre de volonté politique et à travailler dans une atmosphère propice au dialogue dans le but de faire avancer les négociations, assurant ainsi la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 et le succès des négociations.

LNT avec Map