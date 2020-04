PARTAGER L’Ambassade de Chine au Maroc distribue des paniers alimentaires aux familles nécessiteuses

A l’occasion du mois sacré de Ramadan, l’Ambassade de Chine au Maroc, en collaboration avec la mairie de Rabat et la Fondation marocaine Ababou, a lancé une opération de distribution de paniers de denrées alimentaires d’une valeur totale de 150 000 Dhs aux familles démunies marocaines.

C’est la deuxième fois que l’Ambassade de Chine au Maroc a initié une telle distribution de paniers alimentaires pour les familles en situation de précarité pour le mois de Ramadan depuis 2018. La Mairie de Rabat et des associations de charité marocaines contribuent fortement à cette action en identifiant les familles qui en ont le plus de besoin et en leur distribuant des paniers. L’Ambassade de Chine, de son côté, apporte son soutien financier tout en veillant à garantir la transparence et l’équité de l’organisation de la distribution.

Cette année, l’opération de distribution intervient dans un contexte particulier et difficile. L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 20 mai à cause de la propagation du COVID-19 qui a impacté tous les milieux de la société marocaine, et surtout les familles les plus démunies. Après l’apparition du COVID-19, la Chine et le Maroc se témoignent toujours de la solidarité et du soutien réciproque dans la lutte commune contre le coronavirus, déclare-t-on auprès de l’ambassade. Cette initiative de distribution de don de l’Ambassade de Chine au Maroc contribue à alléger le fardeau de ces familles et s’ajoute aux efforts du Royaume pour vaincre cette pandémie. L’Ambassade de Chine, dans le respect des mesures du confinement et afin d’éviter tout regroupement dans les lieux publics, a opté pour porte à porte dans la livraison de paniers repas solidaires, composés de dattes, farine, riz, huile, sucre et autres produits de première nécessité. L’Ambassade de Chine réitère sa disposition ainsi que celle du peuple chinois à se tenir fermement aux côtés du peuple marocain dans sa lutte contre le coronavirus.

