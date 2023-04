Le projet de « l’Index de la démocratie participative pour une transition verte, résiliente et inclusive » nommé (PDI for GRI transition), a été lancé jeudi au siège de la région Casablanca Settat, à l’initiative de L’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD).

L’instrument d’évaluation et de classement des collectivités territoriales ‘’PDI for GRI’’, permet de mieux connaitre nos territoires pour mieux agir afin d’accompagner les collectivités dans la transformation devenue urgente. Il s’agit d’une transformation pour avoir un réel impact sur le citoyen et le territoire afin d’intégrer les dimensions du climat, de développement durable, de démocratie participative et de participation citoyenne.

Ce projet qui fait partie du programme « d’Appui à la Participation Citoyenne », est le fruit d’une convention de partenariat entre la Direction Générale des Collectivités Territoriales, le Ministère Délégué Chargé des Relations avec le Parlement et Enabel soutenue par l’union européenne, pour accompagner 60 communes dans cinq régions marocaines cibles, afin de promouvoir la gouvernance locale participative, la démocratie participative et la participation citoyenne, en concrétisation des dispositions de la Constitution du Royaume et des lois organiques relatives aux collectivités territoriales.

A cette occasion, le wali de la région Casablanca-Settat, Said Ahmidouche, a souligné que cette initiative s’inscrit en droite ligne avec la stratégie nationale visant à consolider la transition vers l’économie verte et améliorer la gestion des ressources naturelles, notant que cette action cadre avec le processus de refonte de la stratégie nationale de développement durable amorcée actuellement pour l’aligner avec le nouveau modèle de développement et les engagements nationaux et internationaux du Maroc.

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général de la wilaya, il a mis en avant les efforts déployés pour accélérer la transition du Maroc vers l’économie verte et la mise en œuvre de la politique nationale de changement climatique, promouvoir le développement humain, réduire les inégalités sociales et spatiales et prendre en considération les enjeux régionaux dans toute stratégie de développement.

Pour sa part, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a souligné que cette journée coïncide avec la mobilisation générale pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre dans le Royaume, notant que le Maroc figure parmi les pays leader en matière d’action climatique.

Il a, à cette occasion, souligné que parmi les plus grands défis du développement durable et la transition vers l’économie verte figure la pression démographique sur les ressources naturelles d’où l’importance de placer l’élément humain au centre de toute stratégie, rappelant que Casablanca-Settat qui est la plus grande région industrielle, économique et commerciale du Maroc fait face à d’énormes défis en termes de pression démographique, de stress hydrique et d’émissions de gaz à effet de serre.

A cet égard, il a mis en avant les projets de développement durable dans la région notamment le schéma régional d’aménagement du territoire de la région Casablanca-Settat et le développement de zones industrielles amies de l’environnement, le traitement et le recyclage des déchets, le contrôle de la pollution de l’air et le projet d’interconnexion des bassins hydrauliques de Sebou et Bouregreg pour juguler le déficit d’eau dans la région.

De son côté, la représentante de la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT), Naima El Ouikil a souligné que la démocratie participative et la démocratie représentative sont deux concepts complémentaires qui permettent d’une part aux citoyennes et citoyens d’être impliqués dans le choix du développement de leurs territoires et d’exprimer leurs besoins prioritaires en matière de services publics locaux, et d’autre part à la collectivité territoriale de mobiliser l’intelligence collective des acteurs et de promouvoir la cohésion sociale.

Et de rappeler que le nouveau modèle de développement place la dimension participative au cœur de ses priorités, et consacre la participation citoyenne comme vecteur de transformation de la société, notant que s’inscrivant dans ces orientations, la DGCT a dédié l’un des 5 axes de son plan d’action stratégique 2022-2024 à l’appui à la participation citoyenne au niveau des Collectivités Territoriales à travers des projets et des programmes d’appui menés avec des partenaires nationaux et internationaux.

Pour la représentante du ministère délégué chargé des relations avec le parlement, Halima Ghiate, cette initiative s’inscrit en droite ligne avec les objectifs du ministère visant à promouvoir la bonne gouvernance locale et la prise en compte des priorités climatiques et environnementales et la démocratique participative, notant que le but est de rétablir la confiance des citoyens en les institutions nationales.

Elle a, à cet égard, appelé à déployer davantage d’efforts pour renforcer la démocratique participative et le rôle de la société civile dans le processus de prise de décisions.

Quant à la représente du ministère de la transition énergétique et du développement durable, Seloua Amziane, elle s’est félicitée de cette initiative visant à impliquer davantage les citoyens dans les politiques publiques, rappelant que cette action s’inscrit en droite ligne avec les objectifs des Assises régionales sur la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), tenues récemment à travers les régions du Royaume pour la refonte de cette stratégie et son adaptation au nouveau modèle de développement durable.

Elle a relevé que ces Assises ont offert l’occasion à chaque citoyen de contribuer à l’élaboration des politiques publiques et participer de façon active à l’édification d’un avenir commun, saisissant cette occasion pour appeler les citoyens à une forte implication notamment à travers la plateforme de consultation citoyenne interactive www.noussahimo.gov.ma.

Cette journée a été marquée par la signature de conventions de partenariat entre l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable et l’institut de gouvernance des ressources naturelles (NRGI), l’union générale des collectivités locales CGLU-Afrique et IMAL (think-tank climatique nord- africain indépendant).

Le projet « PDI for GRI transition », stratégique pour le développement territorial, mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’AMCDD, l’institut de gouvernance des ressources naturelles, CGLU-Afrique et IMAL et différents acteurs nationaux et territoriaux, vise l’amélioration de la gouvernance locale, grâce à l’élaboration et la mise en place d’un outil innovant et la mise en œuvre d’un plan d’action concerté sur la base des résultats relevés par l’Index avec la prise en compte des priorités climatiques, environnementales et de démocratie participative.

LNT avec MAP

Partagez cet article :