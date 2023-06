L’Allemagne sera l’invitée d’honneur à la 52ème édition du Festival National des Arts Populaires de Marrakech, organisé par l’Association Le Grand Atlas en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le groupe de musique allemand « Unterbiberger Hofmusik », connu pour sa fusion de musique traditionnelle bavaroise et de jazz, se produira en clôture du festival les 26 et 27 juin 2023. Le festival, placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, célèbre la diversité culturelle et les expressions artistiques traditionnelles. Cette année, il réunira 35 troupes représentant différentes régions du Maroc et 670 artistes, un record depuis sa création en 1960.

L’Allemagne en tant qu’invitée d’honneur renforcera les échanges culturels entre les deux pays. Le groupe « Unterbiberger Hofmusik », fondé en 1992 près de Munich, est reconnu internationalement pour sa combinaison innovante de musique folklorique bavaroise, de jazz et d’autres traditions musicales. L’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne se réjouit de cette coopération et considère cette invitation comme un témoignage de la dynamique des relations bilatérales entre l’Allemagne et le Maroc dans le domaine de la culture.

Le Goethe-Institut Marokko souligne l’importance des échanges culturels pour le dialogue entre les deux pays. En plus des concerts ouverts au public, le groupe travaillera avec des enfants lors d’un atelier musical au centre culturel « Les Étoiles de Jemaâ El Fna ». « Les échanges culturels, tel que celui-ci, sont essentiels au dialogue culturel entre l’Allemagne et le Maroc. Au-delà des concerts ouverts au large public Marrakchi, travailler avec des enfants par le biais de la musique est particulièrement gratifiant car il nourrit en eux la créativité et l’apprentissage. Être l’invité d’honneur de cette édition du Festival nous offre une plateforme exceptionnelle pour renforcer et pérenniser ce type de coopérations », affirme, un porte-parole du Goethe-Institut Marokko.

Le programme de la participation allemande comprend un concert public à Jemaâ El Fna, un atelier musical pour les enfants, une déambulation musicale et un second concert au centre culturel « Les Étoiles de Jemaâ El Fna ». Tous ces événements sont gratuits, sous réserve des places disponibles. L’atelier et le concert du 27 juin sont réalisés en coopération avec la Fondation Ali Zaoua.

