L'AISM organise un séminaire à Marrakech

Le Directeur des Ports et du Domaine public maritime, M. Lahcen AIT BRAHIM, a présidé, mardi 6 Février, à Marrakech, la cérémonie d’ouverture du séminaire autour de la sécurité de la navigation maritime en Afrique. Ils étaient 150 représentants relevant de plus de 20 états côtiers africains et responsables de la fourniture des services d’aides à la navigation et du trafic maritime, à participer à ce séminaire.

Cet événement, organisé conjointement entre le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la logistique et de l’eau et l’Académie mondiale de l’association internationale de signalisation maritime (AISM), s’inscrit dans le cadre de la série des actions entreprises par le ministère dans le cadre du renforcement de la coopération et des compétences dans les domaines liés à la signalisation maritime et le suivi du trafic maritime, et ce, à l’échelle internationale et régionale.

À cette occasion, Ait Brahim a salué le rôle primordial que jouent toutes les structures en charge de la sécurité de la navigation maritime notamment l’Organisation Maritime Internationale (OMI), l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI) et l’association Internationale de signalisation maritime (AISM) dans leurs actions d’assistance.

Le directeur a également rappelé les engagements et les efforts du Maroc pour fournir un service d’aide à la navigation au niveau de fiabilité requis par les standards internationaux, et ce, grâce aux différents équipements mis en place au sein de ses ports, et également par la mise en place d’une série d’actions pour le renforcement de la coopération dans ce domaine, à savoir :

-Les premières journées techniques portuaires et maritimes dédiées aux aides à la navigation en 2016,

– La première édition de la formation de certification des gestionnaires des aides à la navigation, qui s’est tenue à Casablanca en Juillet 2017,

-L’organisation du premier Forum international des Phares Historiques à Tanger en Octobre 2017.

LNT avec Cp