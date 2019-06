PARTAGER L’Agence Millennium Challenge Account-Morocco tient à Rabat son Conseil d’orientation stratégique

La 6-ème session du Conseil d’orientation stratégique de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), réunie vendredi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, a été consacrée notamment au bilan de la mise en oeuvre du deuxième programme de coopération « Compact II » et à la présentation des prochaines étapes de sa réalisation.



Selon un communiqué du département du Chef du gouvernement, M. El Otmani a rappelé, à cette occasion, que le deuxième programme de coopération « Compact II » est entré en vigueur depuis environ deux années, parcourant ainsi presque la moitié de son chemin, mettant l’accent dans ce sens sur la nécessité d’évaluer les réalisations enregistrées dans le cadre de ce programme ainsi que de réfléchir aux meilleurs moyens à même d’accélérer davantage le rythme des réalisations lors des prochaines étapes.



Le Chef du gouvernement s’est également arrêté sur la nature des projets inscrits dans le cadre de ce programme, qui a été élaboré en vue de contribuer au développement économique notamment en investissant dans le capital humain, en encourageant l’initiative économique libre et en renforçant la bonne gouvernance.



Il a rappelé, dans ce sens, les deux projets phares dudit programme. Le premier projet « Education et formation pour l’employabilité », comprenant l’activité « éducation secondaire », l’activité « formation professionnelle » et l’activité « emploi », vise à renforcer l’employabilité des jeunes à travers l’amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes d’enseignement secondaire et de formation professionnelle, et le développement de programmes pour l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes en situation précaire, et ce à travers un financement basé sur les résultats.



Quant au deuxième projet, « Productivité du foncier », il a pour but d’améliorer la productivité du foncier au Maroc pour mieux répondre aux besoins des investisseurs et renforcer davantage le climat d’investissement, et ce via trois activités, à savoir l’activité « gouvernance du foncier », l’activité « foncier industriel » et l’activité « foncier rural ».



Par ailleurs, M. El Otmani a précisé que l’ensemble de ces projets sont en cours de réalisation, ce qui nécessite la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées, tout en veillant à réaliser les objectifs escomptés dans les délais pré-établis.



S’agissant du projet « Education et formation pour l’employabilité », l’Agence a achevé, dans le cadre de l’activité « éducation secondaire », les études techniques relatives à l’infrastructure des établissements bénéficiaires dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a noté le communiqué, ajoutant que les travaux débuteront l’été prochain. Les autres établissements bénéficiaires dans les régions de Fès-Meknès et Marrakech-Safi seront également sujets d’études techniques semblables.



Selon le communiqué, un plan de formation dans les domaines de la pédagogie et de la gestion au profit de 6.000 professeurs et cadres administratifs des établissements concernés, a également été préparé.



Quant à l’activité « formation professionnelle », la même source fait état de la définition des critères pour déterminer les projets bénéficiaires du financement du fonds « Charaka », précisant qu’il s’agit de 15 projets dans différents secteurs, notamment l’agriculture, l’industrie, le tourisme, l’artisanat, la santé et la logistique. Les études architecturales et techniques relatives à l’infrastructure, visant la création ou l’extension de centres de formation professionnelle bénéficiaires, débuteront prochainement, selon le communiqué.



M. El Otmani a appelé, dans ce sens, l’Agence et l’ensemble des acteurs concernés, à faire de ces centres des modèles pour l’intégration du secteur privé et la bonne gouvernance, de façon à garantir de réelles chances pour l’insertion des lauréats dans le marché du travail.



Concernant l’activité « emploi », un appel d’offre a été lancé en mars pour les projets d’intégration dans le marché du travail, en adoptant l’approche du financement basée sur les résultats. Les propositions parvenues à l’Agence sont actuellement en cours d’évaluation afin de sélectionner les projets pouvant bénéficier des subventions dans le cadre du programme.



Un certain nombre de mesures importantes, à grande valeur ajoutée, ont également été identifiées, afin d’être mises en œuvre pour renforcer le dispositif de surveillance du marché du travail.



S’agissant du projet « Productivité du foncier », le communiqué a précisé que le lancement des travaux techniques et sur terrain de l’opération d’établissement des titres de propriété pour les ayant droit des terres collectives se trouvant dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz, est prévue pour le mois de juillet, et concernera une superficie totale avoisinant les 66 mille hectares.



Les études techniques relatives aux zones industrielles pilotes seront bientôt achevées, a-t-on indiqué, soulignant que les travaux d’aménagement extérieur débuteront au cours du deuxième semestre de cette année, suite au parachèvement des dispositions administratives relatives à la mobilisation du foncier et des autorisations administratives ainsi que la conclusion des accords avec les établissements concernés par les raccordements d’électricité et de l’eau ainsi que de l’assainissement liquide.



Selon le communiqué, l’appel à projets a été lancé pour bénéficier du Fonds des Zones Industrielles Durables (FONZID) avec un financement conjoint entre le MCA et le gouvernement marocain.



Le Chef du gouvernement a aussi noté que le Compact II comprend, outre des projets concrets, des réformes structurelles de la formation continue, l’amélioration du système actuel de prospection et d’analyse du marché de travail ainsi que la mise en place d’un cadre juridique relatif aux espaces d’accueil industriel, soulignant que ces grands chantiers de réforme requièrent le soutien de tous les intervenants et une large concertation ainsi qu’un suivi spécial compte tenu que leur réalisation est tributaire de l’implication de tous les intervenants et partenaires.



Il a dans ce sens insisté que les ministères concernés sont appelés à garantir l’appui politique et la concertation entre les différents intervenants avant l’approbation de ces projets.



M. El Otmani a relevé que ce programme s’étale sur une durée déterminée de trois ans, ce qui requiert l’accélération de sa mise en place en vue de réussir le pari de réaliser des réformes de fond, ajoutant que ces projets interviennent dans le cadre des Hautes Orientations Royales qui mettent l’accent sur la nécessité de réformer le système de l’éducation et de la formation pour être en phase avec le marché du travail.



Le Chef du gouvernement a exprimé ses remerciements à l’Agence Millenium Challenge Corporation et à travers cette instance au gouvernement américain, saluant la mobilisation continue de toutes les parties prenantes des différents secteurs ministériels, institutions et instances publiques et acteurs du secteur privé et de la société civile pour leur adhésion constante en vue de réussir la mise en application du Compact II. Selon le communiqué, les membres du conseil ont suivi un exposé du DG de l’Agence de MCA Maroc, sur le bilan de la mise en oeuvre du Compact II relatif aux activités « éducation secondaire », « formation professionnelle », « emploi » faisant partie du projet «Éducation et Formation pour l’Employabilité», ainsi que des activités relatives au « Foncier industriel », « Productivité du foncier » et « Foncier rural » et le bilan des réalisations financières de l’Agence.



Le conseil a approuvé un ensemble de résolutions concernant notamment le deuxième volet du manuel de procédures relatives à la gestion du fonds du programme d’Emploi par le financement basé sur les résultats, trois conventions et un avenant de convention relatif à l’instance chargée de l’exécution de l’activité « foncier rural » qui porte sur l’inclusion de la zone d’Al Haouz dans les régions bénéficiant des procédures d’attribution des lots aboutissant à l’octroi des titres de propriété ainsi que la convention conclue entre l’Agence et le Groupe Crédit Agricole et la convention établie entre l’Agence et le Centre Marocain de médiation et d’Arbitrage de Casablanca.



Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, des représentants des autres départements ministériels membres du conseil, du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique et des établissements publics et de la société civile concernés par le Compact II et des représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

LNT avec MAP