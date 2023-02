L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE) a été primée, à Dubai lors du Retrofit Tech Summit & Awards dans la région MENA (Middle East and North Africa – Moyen-Orient et Afrique du Nord), pour la meilleure initiative gouvernementale dans la région MENA.

« Dans le cadre de la coopération maroco-espagnole, l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE) a remporté le prestigieux prix ‘Energy Efficiency Government Initiative and Leadership Excellence Award 2023’, à l’occasion du Retrofit Tech Summit & Awards dans la région MENA, pour le ‘Programme d’Appui à l’amélioration des conditions de séjour et de prestation de service des établissements sociaux’ mis en œuvre avec l’Agence Andalouse de Coopération Internationale au Développement (AACID) et la Junta de Andalucía (Espagne). Un prix pour les initiatives les plus innovantes et réussies en matière d’efficacité énergétique et de rénovation », indique l’AMEE dans un communiqué. Retrofit Tech est la plateforme la plus importante pour les acteurs clés des secteurs de l’efficacité énergétique, de la durabilité et de la rénovation dans la région MENA. Le sommet annuel rassemble les principales parties prenantes de la région, pour partager des idées, apprendre des meilleures pratiques de l’industrie, et voir les technologies les plus innovantes qui peuvent aider les objectifs ambitieux de durabilité de la région tout en célébrant les réalisations, les réussites et les meilleures pratiques dans le domaine. Cette catégorie de prix inclut les initiatives gouvernementales et du secteur privé qui promeuvent, permettent ou subventionnent l’efficacité énergétique et la rénovation dans la région MENA.

Ce Prix d’Excellence pour l’initiative et le leadership du gouvernement en matière d’efficacité énergétique valorise les efforts du Programme qui contribue à l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les établissements sociaux, à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves et des conditions de travail du personnel de l’éducation nationale et de la santé, dans les provinces du nord du Maroc.

Ainsi, l’AMEE précise les objectifs spécifiques de ce projet qui vise à favoriser l’accès à l’eau chaude sanitaire pour les centres de santé publics ruraux, à travers la mise en place de systèmes solaires de chauffage d’eau sanitaire, améliorant ainsi les conditions de délivrance des soins de santé.

Il s’agit également d’améliorer les conditions de scolarisation et de travail au sein des écoles en milieu rural, à travers l’électrification par des systèmes solaires photovoltaïques, et la mise en place de services énergétiques durables et de qualité, tout en contribuant à la pérennité de ces services. Ce projet repose sur des moyens de gestion participatifs, impliquant le département de l’éducation et les délégations provinciales, dans l’objectif d’assurer la disponibilité des moyens techniques et financiers pour l’entretien, la maintenance, le renouvellement des composants de ces systèmes et éventuellement l’extension des services. Il vise également à optimiser la consommation énergétique dans des établissements publics (Internats, Maisons de retraite, Centres de protection de l’enfance, Centres éducatifs, Services de maternité), à travers l’installation de capteurs solaires, pour le chauffage d’eau sanitaire, ainsi qu’un large parc de lampes à basse consommation. Ce projet permettra aussi d’optimiser la gestion de la consommation énergétique au niveau des établissements bénéficiaires, et ce par la réalisation de diagnostics énergétiques, l’élaboration de rapports et de recommandations.

La préservation de la qualité et de la performance technique des équipements, sera garantie par la mise en place d’un suivi technique rigoureux, et la formation du personnel technique, responsable de l’entretien et du maintien des services et équipements énergétiques. Le projet assure également l’accompagnement en termes de communication et d’information au citoyen, à travers la mise en œuvre d’un plan de communication et d’information intégré et permanent, auprès des populations bénéficiaires.

Intervenant dans le cadre des objectifs des différentes stratégies nationales dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement, du développement durable et de l’économie verte, ce projet s’intègre autant dans la charte de l’exemplarité de l’Etat.

