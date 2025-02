À Abu Dhabi, l’agence marocaine DigitalMa et Tech Powered Luxury ont mis en avant l’excellence irlandaise en matière de luxe et de technologie. « Live from Abu Dhabi », soutenu par Enterprise Ireland et Tourism Ireland, a rassemblé plus de 300 invités internationaux, célébrant design, mode et innovation.

Dans le cadre prestigieux de la résidence de l’ambassadrice d’Irlande, Mrs Alison Milton, DigitalMa a joué un rôle clé dans la production de contenu visuel et la stratégie de communication de l’événement.

L’événement, animé par Ashley McDonnell, a réuni plusieurs intervenants, dont Akash Mehta de Fable and Mane, Dr. Shawana Vali de la clinique By Dr. Vali à Selfridges, Londres, Jamie Ray de Buttermilk, Anneliese Duffy Fallon, fondatrice de The Linen Shirt Company et de Fashion Connect Ireland, et Rosy Temple de Magee 1866. Parmi les créateurs mis en avant figuraient Aoife McNamara, Triona, Magee 1866, Chupi, ALĒO, Melissa Curry, Bróg, Oceanus, Evelyn McDermott Millinery, Linen Shirt Company, Helen Steele, ANDTate, HEINTZ, Roisin Linnane, The White Era et Jennifer Rothwell.

L’événement a également compté des personnalités marocaines reconnues, telles qu’Ismail Khayatei (MakePlan du groupe KLK), Omar Messaoudi (Motorsports Morocco), Sara Habi (Garden Event) et Sara Sabry, première femme arabe et africaine à voyager dans l’espace.

L’événement s’est conclu par un concert privé de la chanteuse Lyra. Cette collaboration a permis à DigitalMa de renforcer son image dans l’univers du luxe et de la mode à l’échelle internationale.

Partagez cet article :