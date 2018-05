PARTAGER L’AGEF organise son 22e Colloque International à Marrakech

Sous la Présidence de M. Mohamed Yatim, ministre du Travail et de l’Insertion Professionnelle, l’AGEF organise son 22ème colloque international les 4 et 5 mai 2018 à Marrakech, sous le thème « Quelles Dynamiques Ressources Humaines pour la Transformation de l’Afrique ».

Cet événement d’envergure internationale sera rehaussé par la présence de Mme Marie Lydia Raharimalala Toto, ministre de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle du Madagascar, de M. Jean Marie OGANDAGA, ministre de la Fonction Publique, de la Modernisation du Service Public et de la Réforme de l’Etat du Gabon et de Monsieur Areff Salauroo, président CARH (Confédération Africaine Ressources Humaines) ainsi que de Mme Edwige Adohinzin, Présidente AFDIP (Association Africaines Francophone des Ressources Humaines), et connaîtra la participation d’une pléiade de personnalités et d’experts de plusieurs pays Africains.

L’objectif du colloque est de nourrir le débat des Dirigeants politiques marocains et Africains, des Dirigeants de sociétés marocaines et des Directeurs de ressources humaines venus de plusieurs pays d’Afrique, notamment du Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Bénin, Togo, RDC, Guinée, Côte d’Ivoire, L’île Maurice, l’Afrique du Sud, du Ghana et du Nigéria. Les débats traiteront cinq thématiques principales :

Les moteurs de croissance de l’Afrique de demain,

Comment développer les talents dont l’Afrique a besoin ?

Les challenges de sourcing des talents en Afrique ?

Le rôle de la fonction RH dans l’accélération de la digitalisation en Afrique,

Le management de la mobilité des expatriés en Afrique,

Forte de son histoire de plus de 48 ans d’existence, de ses adhérents et de ses partenaires, pionnière d’un système de gouvernance stable, transparent, animé par des valeurs profondes, l’association des professionnels de la GRH (AGEF) a sans cesse développé son professionnalisme pour mieux servir ses adhérents. Elle est aujourd’hui un acteur connu et reconnu au sein du Royaume et à l’International.

LNT avec Cdp