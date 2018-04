PARTAGER Lagare.ma lève 2 MDH pour accélérer à l’international

La plateforme Lagare.ma vient de réaliser une levée de fonds à hauteur de 2 MDH auprès d’un groupe international spécialisé dans le capital d’investissement. Un premier appel à l’investissement qui permet à la jeune entreprise d’étendre son offre est d’améliorer sa solution.

Plus de 10 000 départs chaque jour

Fondée en 2014 par le jeune Issam Darui, Lagare.ma est aujourd’hui la première gare routière électronique au Maroc, avec plus de 10 000 départs chaque jour dans toutes les directions au sein de royaume vers plus de 150 destinations, et à l’étranger vers 7 pays européens, et accessible en 10 langues et 25 devises.

La société compte à ce jour 5 employés. Son ambition est de proposer une solution simple, fiable et économique aux voyageurs, et de devenir la meilleure plateforme pour acheter ses billets d’autocar au Maroc et en Afrique.

Issam Darui un jeune de 23 ans, natif de Oujda, avait réussi à hisser le drapeau du Maroc à l’île Maurice, après avoir été couronné le prix du « Jeune Entrepreneur Africain Exceptionnel de l’année » lors de l’édition 2017 de l’African Awards for Entrepreneurship.

« Il y a quelques mois je me suis retrouvé à l’île Maurice devant un panel d’investisseurs, j’ai vécu une expérience vraiment mémorable et très similaire à une émission télévisée appelée Shark Tank.. 30 secondes m’ont suffi pour attirer l’attention de l’investisseur, et après 2 jours de réunions, j’ai levé 2 millions dirhams des fonds pour ma startup » , conclut Issam avec beaucoup d’émotions.

Lagare.ma va se servir de cet investissement pour accélérer sa forte croissance et commencer son expansion dans des pays où l’accès au réseau de transport peut être amélioré. La Tunisie, Cameroun, Egypte et d’autres pays en Afrique sont notamment dans le viseur de Lagare.ma.

LNT avec Cp