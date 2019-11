PARTAGER Laftit aux promoteurs immobiliers : « Plus de dérogation et plus de foncier public »

Apparemment, l’ère des cadeaux fiscaux et autres avantages administratifs semble révolue pour les promoteurs immobiliers !

Invité très spécial de la CGME en ce début de semaine à Casablanca, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a expliqué aux opérateurs économiques du Royaume que des efforts ont été déployés et des réflexions ont été menées au plus haut niveau de l’Etat pour que l’acte d’investir au Maroc soit productif et à forte valeur ajoutée.

Le patron de l’Intérieur évoque dans ce contexte le CRI et sa véritable mission en tant que levier, accompagnateur et facilitateur d’acte d’investir. Et de souligner dans ce sens que l’avènement d’une nouvelle génération de CRI au Maroc vient en réponse à la question de savoir pourquoi les CRI, dans leur première version, ont échoué.

Il a annoncé que les premiers Centres régionaux d’investissement (CRI), nouvelle génération, verront le jour la semaine prochaine. La généralisation est prévue avant la fin de cette année. Les premiers DG de cette nouvelle génération de CRI seront nommés à partir de ce jeudi 7 novembre.

Devant une assistance composée des principaux acteurs économiques du Royaume, Laftit a affirmé que les anciens CRI ont dévié de leur mission par le passé « pour devenir simplement des points d’enregistrement des décisions », relevant que les CRI, nouvelle génération, seront mis en place pour aider l’entreprise, la création de l’emploi et le bien-être des Marocains. Ils ont également pour objectifs de faire régner la confiance entre l’investisseur, l’administration et tous les autres acteurs, a-t-il souligné.

Aussi, le ministre de l’Intérieur a bien voulu souligner à la FNPI que les CRI ne donneront plus de dérogation aux promoteurs immobiliers : « Dans le passé, les CRI sont devenus de simples machines fabriquant des dérogations. Cela ne se reproduira plus jamais, car ce n’est pas la mission principale des CRI, qui ne donneront plus de dérogations pour l’immobilier dans le but de se consacrer plus à l’investissement productif », a-t-il fait savoir, tout en précisant que dorénavant, le foncier public se trouvant dans les périphéries des villes sera exclusivement consacré à l’investissement industriel.

« Par ailleurs, tous les terrains publics qui se trouvent dans le périmètre des grandes villes, souvent plébiscités pour des projets immobiliers, seront réservés exclusivement à des investissements productifs notamment pour l’établissement des zones industrielles », a tenu à souligner Laftit à l’adresse des promoteurs immobiliers de la place.

Pareille conviction apparemment chez le ministre de l’Economie et des Finances Mohamed Benchaâboun, qui préfère se focaliser sur l’acte d’investir d’un acquéreur de logement et le rendre solvable, au lieu de soutenir le secteur immobilier dans sa production du social.

H. Zaatit

Les professionnels du secteur de l’habitat s’invitent chez Bouchareb

Mme Nouzha Bouchareb, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, poursuit les consultations avec les intervenants du secteur de l’habitat. La ministre a présidé, le vendredi 1er novembre 2019, au siège du Ministère, deux séances de travail, en présence des deux Secrétaires Généraux du Ministère avec les représentants de la FNPI et de la Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie (FMCI). Lors de la rencontre, plusieurs problématiques relatives au renforcement de la qualité et de l’offre en logements ont été évoquées, ainsi que les moyens permettant de les dépasser, et ce, dans le cadre d’un écosystème productif et d’un cadre partenarial, confirmant ainsi l’importance de la contribution du secteur privé dans l’investissement et le développement du cadre de vie des ménages. «Nous croyons fortement que le secteur de l’habitat est un des leviers dans le nouveau modèle de développement économique. Nous devons travailler ensemble avec le ministère, main dans la main, pour aller de l’avant», a précisé Kamil TAOUFIK, président de la FNPI. Les propositions portent sur le sort du logement social après 2020, le financement aux acquéreurs, la classe moyenne… A la fin, les deux parties se sont engagées sur la prospection de mesures innovantes pour l’avenir, et ce, dans un esprit de co-construction.