Le ministère de l’Intérieur a mobilisé 30 millions de dirhams (MDH) en 2023 et jusqu’au mai 2024 pour la réhabilitation et remise à niveau des abattoirs dans plusieurs communes et l’acquisition des moyens de transport des viandes au profit d’autres communes, a indiqué, lundi, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. « Une vision commune et unifiée pour la réforme du secteur des abattoirs est en cours d’élaboration, basée sur la convergence avec les politiques sectorielles et visant la réhabilitation globale de tous les abattoirs actuels, y compris ceux qui se trouvent dans les souks hebdomadaires », a affirmé M. Laftit qui répondait à une question orale à la Chambre des représentants. Le ministre a également rappelé la tenue de rencontres de communication pour faire connaitre les conclusions du plan directeur des abattoirs ruraux et des marchés du cheptel et sensibiliser les autorités régionales et provinciales à l’importance des abattoirs et des contraintes qui freinent leur développement.

Et de poursuivre que ces rencontres ont été sanctionnées par la fermeture de plusieurs abattoirs ruraux qui ne respectaient pas les conditions sanitaires et d’hygiène nécessaires, précisant à cet égard que le ministère a fourni un soutien financier au profit des communes, équivalent aux ressources financières qui étaient perçues par ces abattoirs.

Dans le même sens, M. Laftit a relevé que son département a contribué au financement du nouvel abattoir des provinces de Rabat Salé Skhirat, réalisé selon les normes internationales, ajoutant que le ministère œuvrera dans les plus brefs délais à construire et à réhabiliter des abattoirs dans toutes les régions du Royaume.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que le nombre actuel des abattoirs au Maroc est de 180 en milieu urbain, et près de 750 en milieu rural, permettant la production de plus de 300.000 tonnes de viandes annuellement.

LNT avec Map

