L'Afrique à l'honneur de Photovoltaïca 2018

La 3ème édition du Salon international sur l’énergie solaire « Photovoltaïca 2018 » s’est ouverte mardi à Marrakech, avec une orientation vers l’Afrique et la volonté de faire de « Photovoltaïca » une « PhotovoltAfrica ». Organisé sous le thème « vers le développement durable en Afrique », ce salon bi-annuel dédié au secteur des énergies renouvelables, en particulier aux énergies solaires photovoltaïques, se veut un carrefour de rencontres pour la réussite du meilleur modèle d’investissement en Afrique.

Organisée aussi par le ministère de l’Energie, des mines et du développement durable, en partenariat avec la Société d’investissements énergétiques (SIE) et l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), cette édition, du 13 au 15 février, a pour objectif de sensibiliser les professionnels sur l’importance de l’investissement dans l’énergie solaire en Afrique. « Photovoltaïca 2018 » prend une dimension internationale et établit un cadre professionnel, pour faire face aux enjeux climatiques, afin que l’Afrique devienne une priorité pour les professionnels des énergies renouvelables.

Après deux éditions réussies, « Photovoltaïca 2018 » oriente sa stratégie vers l’Afrique avec la programmation de « la conférence thématique » ayant pour but de traiter les vrais sujets et alimenter les débats, d’une rencontre « Régions » et « Investisseurs/Développeurs » pour stimuler l’investissement dans des projets des régions marocaines (développement territorial) et d’une rencontre « Afrique » et « Investisseurs/Développeurs » pour booster les investissements en Afrique à partir du Maroc. Cette édition réunit plus de 700 participants, notamment des représentants officiels de plus de huit pays africains, des investisseurs et des acteurs des énergies renouvelables.