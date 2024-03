L’Africa Investment Forum tiendra ses Market Days 2024 du 4 au 6 décembre à Rabat, a annoncé le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Cet événement réunira des investisseurs, des promoteurs de transactions, des chefs de gouvernement et des institutions de financement du développement pour avancer vers la conclusion de transactions prêtes à l’investissement, a fait savoir le Groupe sur son site web.

L’Africa Investment Forum a mobilisé, depuis sa création en 2018, près de 180 milliards de dollars d’intérêts d’investissement pour des projets transformateurs dans plusieurs domaines, notamment l’énergie, les infrastructures et l’agriculture, consolidant son statut de plateforme d’investissement prééminente pour les investisseurs mondiaux en Afrique, a ajouté la même source. Et de noter que les Market Days 2024 présenteront des transactions dans divers secteurs qui proviennent des réserves de projets d’investissement des partenaires de l’Africa Investment Forum, à savoir la BAD, Africa50, Africa Finance Corporation, Afreximbank, la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque européenne d’investissement, la Banque islamique de développement et la Banque de commerce et de développement de l’Afrique orientale et australe.

LNT avec Map

