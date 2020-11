PARTAGER L’AFD soutient Casa Transport pour la réalisation de deux nouvelles lignes de Tramway

En présence de S.E. l’Ambassadrice de France au Maroc, Madame Hélène Le Gal, la société Casa Transport en Site Aménagé SA et l’Agence Française de Développement (AFD) et ont signé un accord de prêt de 1,1 Milliard de dirhams (100 Millions d’euros), associé à une subvention d’assistance technique de 5,5 Millions de dirhams (500 000 euros). Ce nouveau concours financier et technique de l’AFD à Casa Transport vient consolider la qualité de leurs relations partenariales et permettra (i) d’élargir l’offre de transports en commun accessible au plus grand nombre, (ii) de promouvoir l’usage d’un mode de transport propre et sobre en carbone et (iii) d’améliorer la qualité de service des transports publics, selon un communiqué de presse.

Le partenariat technique et financier entre Casa Transport et l’AFD a été lancé en 2012 par un premier financement de 23 Millions d’Euros pour la réalisation de la première ligne du tramway de l’agglomération, suivi d’un deuxième financement, en 2017, de 30 Millions d’Euros pour la réalisation de la deuxième ligne. Ces prêts ont été accompagnés par des subventions de 1,3 M€ et 500.000€ pour le financement d’études stratégiques et d’une assistance technique sur le volet environnemental et social, précise le texte du communiqué.

Ce partenariat vient de franchir aujourd’hui une nouvelle étape importante marquée par la mise en place d’un nouveau financement de 100 Millions d’Euros. « A travers ce nouveau partenariat, l’AFD accompagne Casa Transport dans la mise en place d’un système de transport efficace et sobre en carbone contribuant à offrir un accès aux services publics de transport au plus grand nombre, et ainsi faciliter la mobilité urbaine et l’accès à l’emploi » relève Hélène LE GAL, Ambassadrice de France au Maroc.

La promotion d’une ville durable et inclusive passe également par un réseau de transport en commun étendu et au maillage renforcé. « La mise en œuvre des lignes T3 et T4 constitue une étape importante dans la mise en œuvre du plan de déplacement urbain de Casablanca, l’objectif à terme étant d’offrir un réseau de transport collectif de qualité, le plus large possible et proposant une intermodalité efficace avec les autres modes de transports. » souligne Nabil BELABED, Directeur Général de la société Casa Transport.

L’enjeu de ce programme porte également sur la promotion de l’égalité Femmes-Hommes. Selon Mihoub MEZOUAGHI, Directeur de l’AFD au Maroc : « le projet a également pour objectif de promouvoir un accès adapté aux personnes à mobilité réduite mais aussi un accès plus sûr des femmes aux transports en commun, participant ainsi à faciliter leur plus forte inclusion économique et sociale. Le tramway est aujourd’hui le mode de transport collectif préféré des casablancaises ». Actuellement sur les lignes T1 et T2 du tramway, 49% des usagers sont des femmes.

LNT avec CDP