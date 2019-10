PARTAGER L’AFD lance la 4ème édition de son concours « Digital Challenge »

L’Agence française de développement (AFD) a annoncé le lancement de la quatrième édition de son « Digital Challenge », un concours de startups et d’innovations numériques pour favoriser le développement des villes durables en Afrique.

Ce concours s’adresse aux startups, associations et centres de recherche du continent africain qui proposent des solutions innovantes pour stimuler le développement économique local, faciliter les échanges entre les autorités et les citoyens, améliorer la gestion des services urbains et planifier la ville pour les plus vulnérables, indique l’Agence dans un communiqué.

Les porteurs de projet ont jusqu’au 18 novembre prochain pour déposer leur candidature en ligne via l’adresse « www.afddigitalchallenge.afd.fr », fait savoir l’Agence, notant que la sélection comprend une phase d’examen des dossiers de candidature, validant l’admissibilité des candidats et pré-sélectionnant 30 startups sur la base d’une analyse des projets, de leur caractère innovant, de leur modèle économique, de leur impact et de la place qu’y tient le numérique, une phase d’analyse approfondie par les experts de l’AFD des projets pré-qualifiés, outre une sélection finale par le jury composé d’experts de l’AFD.

Les 10 projets lauréats bénéficieront d’un accompagnement financier, mais aussi d’un appui pour accélérer leur projet et participer au développement des villes durables en Afrique. Elles seront accompagnées par l’AFD au travers d’un « pack accélération », appui technique et financier d’une valeur de 20.000 euros, ajoute la même source.

Selon l’AFD, la révolution numérique transforme le continent africain, portée par une nouvelle génération d’entrepreneurs et entrepreneuses qui concilie innovation, performance économique et impact social et/ou environnemental. Présente dans 115 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD accompagne plus de 4000 projets de développement.

LNT avec CdP