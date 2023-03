LafargeHolcim Maroc a organisé une conférence à Casablanca le 6 mars 2023 pour la 7ème édition des Holcim Awards, un concours récompensant les projets de construction durable les plus innovants et visionnaires au monde.

Au cours de cet événement, LafargeHolcim Maroc a montré son soutien aux candidatures marocaines et a invité les lauréats des éditions précédentes, tels que Aziza Chaouni et Fatima Azzahra Bendahmane, à partager leur expérience.

La Fondation Holcim, à travers les Holcim Awards, encourage la recherche de solutions novatrices et durables pour les défis de la construction en récompensant les projets qui ont une vision à long terme et une contribution significative à la société.

«En tant qu’acteur de référence sur le marché de la construction au Maroc, LafargeHolcim Maroc met le développement de la construction durable au centre de ses priorités et s’appuie sur les architectes marocains pour innover et promouvoir les produits et solutions permettant d’atteindre cet objectif », a souligné Saad Dalil, Directeur Commercial et Marketing Ciment chez LafargeHolcim Maroc.

La conférence a également présenté le nouveau format de la compétition, organisée de façon biennale à partir de cette année 2023.

Il est à noter qu’en 2021, plus de 4700 projets de 134 pays avaient été soumis, dont près de 90 projets marocains.

Toutes les informations sont disponibles sur le site www.holcimfoundation.org/awards-2023.

AL

Partagez cet article :