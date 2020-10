par AL |







LafargeHolcim Maroc présente les premières routes réalisées en Liant Hydraulique Routier

La Direction Générale des Routes et du Transport Terrestre (DGRTT) a organisé, jeudi 1er octobre, en partenariat avec LafargeHolcim Maroc, la Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport, de la Logistique de Sidi Slimane et la société Les Grands Chantiers Routiers, une journée technique pour présenter le Liant Hydraulique Routier (LHR). Il s’agit d’une solution innovante de LafargeHolcim Maroc pour le traitement des routes qui permet la réalisation de routes durables avec des coûts et délais réduits en utilisant des matériaux locaux.

La rencontre qui s’est déroulée sur le chantier de la route provinciale 4260 à Sidi Slimane qui devrait être opérationnelle d’ici fin 2020 a connu la présence de représentants du ministère de l’Equipement, de bureaux d’études techniques, de laboratoires et d’entreprises, ainsi qu’une large palette d’acteurs de l’écosystème routier marocain.

A cette occasion, Ismaïl Bennani, Directeur de l’Activité Routes de LafargeHolcim Maroc a affirmé que l’innovation pour la technique routière devient un impératif pour faire face aux nouveaux défis économiques et environnementaux de la construction et de la maintenance routière.

Il est à préciser que LafargeHolcim Maroc a accompagné ce projet routier dès sa phase de conception jusqu’à sa réalisation avec la solution LHR.

Cette journée technique était l’occasion d’échanger autour des différents aspects de la technique de traitement au LHR (utilisations, études, cahiers des charges, textes normatifs) et sur les bonnes pratiques de sa réalisation à travers des retours d’expérience de chantiers réalisés à savoir la Route Régionale ( RR) 409-Route provinciale (RP) 4235 à Sidi Slimane en 2017, les plateformes Tanger Med 2 (terminal containers) en 2018, les routes et plates-formes de l’usine EPC à Mechraa Ben Abbou en 2018, et plus récemment en 2020 la RP 4260 à Sidi Slimane (20,7 km) et la RP 4534 à Sidi Kacem (21,6 km).