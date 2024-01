LafargeHolcim Maroc a dévoilé jeudi 18 janvier 2024, à Bouskoura, le showroom de son Sustainable Construction Lab (SCL), lors d’une cérémonie en présence de personnalités éminentes du secteur de la construction. S’étendant sur une superficie totale de 700 m2, le showroom offre à la fois un espace intérieur et extérieur, mettant en avant les derniers produits innovants et les solutions constructives de LafargeHolcim Maroc et de ses partenaires.

« L’objectif de ce showroom est de présenter de manière créative et attractive les produits et solutions de LafargeHolcim Maroc, en mettant en lumière nos services et notre expertise. Nous visons à offrir aux visiteurs une expérience immersive, leur permettant de visualiser les différentes applications des produits et solutions de LafargeHolcim Maroc », a déclaré José Antonio Primo, PDG de LafargeHolcim Maroc.

Érigé sur une superficie de 4 000 m2 et soutenu par une équipe pluridisciplinaire d’experts, le Sustainable Construction Lab offre un aperçu approfondi des dernières solutions constructives de LafargeHolcim Maroc. Il est activement impliqué dans diverses missions, de la création de solutions innovantes adaptées aux besoins du marché à l’établissement de partenariats avec des institutions d’enseignement supérieur, des universités, des start-ups et des professionnels du secteur de la construction.

« Le Sustainable Construction Lab (SCL) occupe une position centrale dans la stratégie de développement durable de LafargeHolcim Maroc, jouant un rôle clé dans le développement de produits à forte valeur ajoutée. Il aborde les défis majeurs du secteur de la construction, tels que la durabilité, la circularité des matériaux et l’efficacité énergétique, démontrant ainsi notre engagement en faveur de l’innovation et du progrès dans le domaine de la construction », a affirmé que son côté Abdel-ileh Chouar, Directeur du Développement Durable et de l’Innovation de LafargeHolcim Maroc.

Il est à noter que depuis 2017, grâce à ses laboratoires spécialisés (800 m2) équipés des derniers équipements d’essais, sa zone de prototypage (500 m2) dotée de matériel de construction et de levage, son auditorium et son showroom intérieur et extérieur (700 m2), le SCL innove et contribue à améliorer la performance des produits et solutions constructives, répondant ainsi aux besoins des parties prenantes des différents secteurs de la construction.

AL

