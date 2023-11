Dans le cadre de son engagement en faveur de la promotion et de la durabilité du secteur de la construction au Maroc, LafargeHolcim Maroc, acteur majeur de l’industrie du bâtiment, a organisé une conférence en partenariat avec le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA). L’événement, qui s’est tenu jeudi 23 novembre à Casablanca, avait pour thème central : « Construction durable et résilience des bâtiments : quelles ambitions et quelles pratiques ? ».

Cette rencontre a rassemblé les principaux acteurs du secteur de la construction au Maroc, offrant une tribune propice à la promotion de l’innovation dans le processus de construction. À travers des partages de success-stories, des témoignages d’expériences récentes, et la présentation de réalisationsdans ce domaine, la conférence a constitué un lieu d’échange pour évaluer le bilan actuel du secteur et explorer ses perspectives d’avenir.

Les interventions, qu’elles soient sous forme de keynotes ou de tables-rondes, ont mis l’accent sur l’importance cruciale de la durabilité et de la résilience dans le contexte actuel de la construction.

Dans son discours d’ouverture, le Président du CNOA, Chakib Benabdellah a mis en exergue les ambitions définies dans les programmes nationaux, soulignant la volonté politique de hisser le pays parmi les grands. Il a souligné l’évolution des pratiques architecturales vers des modèles résilients et durables, en réponse aux enjeux écologiques et sociaux. La préservation du patrimoine architectural a été mise en avant, mettant en lumière l’importance des matériaux traditionnels locaux tels que la pierre, le bois, l’adobe et la terre cuite, qui ont démontré leur durabilité et leur résilience au fil des décennies.

M. Benabdellah a également critiqué certaines pratiques actuelles de reconstruction, soulignant l’absence d’études préalables et de formation des architectes intervenant sur les sites. Le Président de du CNOA a plaidé en faveur d’une approche plus réfléchie, intégrant la réhabilitation légère des bâtisses ayant résisté au séisme avant d’envisager la reconstruction. Il a insisté sur la nécessité d’impliquer les populations locales dans le processus décisionnel et de privilégier des solutions idéales et durables pour répondre aux besoins de la communauté.

En marge de cet événement, plusieurs conventions majeures ont été signées. La première, entre LafargeHolcim Maroc et le CNOA, met en avant un intérêt commun pour l’évolution et le progrès scientifique et technique dans le domaine de l’architecture et de la construction. Une autre convention tripartite, impliquant la Société d’Aménagement Zenata (SAZ), le CNOA, et Lafarge Holcim Maroc, a pour objectif de favoriser un échange enrichissant de connaissances, renforcer la coopération entre les parties prenantes, et concrétiser des projets durables et innovants.

Parmi les initiatives phares de cette convention, un concours architectural d’idées sur la construction durable au sein du quartier Jnane Zenata, intégré à l’écocité Zenata, offre une opportunité de repenser et de mettre en pratique des solutions innovantes, durables, et respectueuses de l’environnement.

« Ces accords mettent en avant la nécessité de promouvoir des solutions innovantes et durables qui non seulement répondent aux besoins actuels, mais préparent également le terrain pour l’avenir de l’industrie de la construction », a souligné Saad Dalil, Directeur Commercial et Marketing Ciment de LafargeHolcim Maroc.

A. Loudni

Partagez cet article :