La CFCIM organise, en partenariat avec l’Ambassade du Royaume du Maroc en France, l’AMDIE, la CCI Occitanie et le GIMAS, la 3e étape des Journées économiques Maroc-France. Cette nouvelle édition qui se tiendra du 23 au 25 mars à la Cité de l’espace de Toulouse portera sur le thème : « L’aéronautique, un secteur prioritaire du Plan d’Accélération Industrielle au Maroc ».

Après Paris et Essaouira, cette journée sera la 3e étape d’un cycle de rencontres visant à mettre en avant le potentiel de co-investissement régional et sectoriel entre le Maroc et la France, a précisé Jean-Charles Damblin, Directeur Général de la CFCIM, lors d’une conférence de presse organisée mercredi où les grandes lignes de cet évènement ont été présentées.

Il est à préciser que les Journées économiques Maroc-France, dont le lancement a eu lieu le 8 octobre dernier à Paris, sillonnent les différentes régions de France et du Maroc afin de mettre en lumière les secteurs clés de coopération.

Ce cycle de rencontres vise à dynamiser et fluidifier les échanges économiques entre le Maroc et la France avec pour objectif d’accompagner les entreprises qui souhaitent développer leurs activités à l’international tout en encourageant les synergies entre opérateurs économiques.

« La journée économique Maroc-France de Toulouse permettra aux opérateurs économiques des deux pays de travailler sur de nouveaux projets de partenariat, d’import-export, de co-investissement, d’échanges commerciaux voire d’implantation autour de l’écosystème aéronautique, qui représente une activité à fort potentiel de croissance et surtout un écosystème clé de coopération déjà bien établie entre nos deux pays », a souligné M. Damblin. Et de préciser que cette journée « sera riche en solutions et rencontres ; elle permettra aux entreprises marocaines et françaises participantes de bénéficier d’un programme d’excellence avec, au menu, des rencontres de haut niveau animées par des intervenants prestigieux, un village conseil en plus des conférences thématiques autour de la décarbonation, de la formation, de la supply chain et des leviers de financement. Des rendez-vous d’affaires, des moments de convivialité et des visites de sites sont également au programme, notamment l’usine emblématique d’Airbus ».

Si la première édition des Journées économiques Maroc-France a porté sur le digital, cette 3ème étape a choisi un secteur très important pour le Maroc, celui de l’aéronautique.

Au Maroc, selon le GIMAS, ce secteur représente un écosystème de 142 entreprises employant 17 500 salariés et réalisant 1,9 milliard de dollars à l’export avec un taux d’intégration local de 38 %.

Quant à la région de l’Occitanie – Pyrénées-Méditerranée, le secteur aéronautique et spatial constitue sa première industrie avec plus de 1 000 fournisseurs, sous-traitants, bureaux d’études et 98 000 emplois.

A.L

