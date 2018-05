PARTAGER L’adhésion du Maroc au parlement panafricain est officielle

L’adhésion du Maroc au parlement panafricain (PAP, basé en Afrique du Sud) a été officialisée à l’ouverture de la sixième session ordinaire de l’institution législative panafricaine, lundi à Midrand, près de Johannesburg.

Ainsi, cinq parlementaires représentant le Parti Justice et Développement (PJD), le Parti Authenticité et Modernité (PAM), l’Union Constitutionnelle (UC), le Parti de l’Istiqlal (PI) et le Mouvement Populaire (MP) ont prêté serment, aux côtés de 73 députés d’autres pays.

L’officialisation de l’adhésion du Maroc au PAP intervient après la ratification du protocole de 2004 instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain.

Cette adhésion est décisive pour le Royaume, après avoir recouvré sa place dans l’Union africaine (UA) et vu les acquis réalisés par le Royaume dans le continent.

L’adhésion au parlement panafricain viendra ainsi renforcer la place du Maroc sur l’échiquier africain et donner une nouvelle dimension à la contribution du Royaume aux efforts de développement politique, législatif et économique dans le continent. Elle parachève aussi l’adhésion du Maroc aux différentes instances de l’UA.

Le PAP, est une assemblée consultative de l’UA qui regroupe les députés des pays membres de l’UA. Cette institution a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004. Il est régi par un protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine qui édicte les règles et principes de son fonctionnement.

Chaque Etat membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.

Le PAP tient au moins deux sessions ordinaires par an. Il dispose de dix commissions permanentes dont les attributions couvrent tous les aspects de la vie politique, socio-économique, culturelle du continent.

Son bureau est composé d’un président et de quatre vice-présidents représentant les cinq régions géographiques du continent.

LNT avec MAP