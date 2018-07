PARTAGER L’ADA lance une campagne de promotion des produits du terroir

La commercialisation des produits du terroir marocain se renforce grâce au renforcement de l’étendue des actions promotionnelles menées aux profits des petits producteurs des produits du terroir par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA). Dans ce cadre, l’ADA lance une large campagne de promotion à l’échelle nationale avec ses partenaires Marjane et Label’Vie qui ont contribué activement à ouvrir la porte de la distribution moderne aux produits du terroir issus de l’agriculture solidaire.

Cette nouvelle campagne couvre 10 magasins Marjane et 10 magasins Label’Vie, au niveau de 9 villes du Royaume à savoir : Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, Agadir, Marrakech, Fès, Meknès et Mohammedia. Cette opération promotionnelle concerne 45 groupements représentant 91 coopératives et 3591 adhérents. Elle a pour objectif d’appuyer la commercialisation de près de 584 articles référencés issus de 15 filières, tels que: l’Argane, le safran, le miel, les épices, les dérivés de la figue de barbarie, l’huile d’olive, le safran, les plantes aromatiques et médicinales (PAM), les câpres, la rose, les olives de table, les nèfles, les produits d’origine animale, etc.

En parallèle de ces programmes de mise en avant, d’animation et de merchandising sur les lieux de vente, une opération promotionnelle complémentaire a été organisée du 5 au 8 juillet 2018 au niveau de Morocco Mall à Casablanca où une sélection raffinée de produits du terroir a été exposée par 6 groupements représentant 28 coopératives et 6 filières (Argane, safran, miel, huile d’olive, PAM, olives de table) et ce pour rapprocher et faire bénéficier les consommateurs marocains de la richesse de l’offre de leur terroir national.

En appui à cette opération et pour renforcer davantage la notoriété des produits du terroir ainsi que la dynamisation des ventes, l’ADA avait également lancé une campagne de communication mass média durant la période de mai- juin 2018, autour des produits du terroir et des labels officiels IGP et AOP et ce via différents canaux de communication à savoir , la télévision, la presse ainsi que l’affichage urbain.

LNT avec CdP