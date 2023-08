Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie au titre du mois de juin font ressortir une amélioration de l’activité, avec un taux d’utilisation des capacités de production (TUC) de 74%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Ainsi, la production et les ventes auraient connu une hausse dans toutes les branches d’activité à l’exception du « textile et cuir » où elles auraient plutôt stagné et de la « chimie et parachimie » où les ventes auraient baissé, indique BAM dans cette enquête menée du 3 au 31 juillet.

Les commandes auraient, pour leur part, connu une hausse, recouvrant des augmentations dans l’ »agroalimentaire », dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie » et des stagnations dans le « textile et cuir » et dans l’ »électrique et électronique ».

Les carnets de commandes se seraient situés, pour leur part, à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité hormis la « mécanique et métallurgie » où ils se seraient situés à un niveau normal.

Pour les trois prochains mois, BAM souligne que les industriels anticipent une amélioration de la production et des ventes dans toutes les branches à l’exception du « textile et cuir » où ils s’attendent plutôt à une baisse.

Toutefois, une entreprise sur quatre déclare des incertitudes quant à l’évolution future de la production et 29% pour ce qui est des ventes.

LNT avec MAP

