Lacoste présente un nouveau concept de magasin

La marque française Lacoste, connue pour son célèbre crocodile, ses emblématiques polos et ses collections décontractées inspirées du sport, présente un nouveau concept de magasin. Inscrit dans le cadre de la stratégie d’entreprise visant à élever et à refléter une identité de marque plus forte sur l’ensemble de ses territoires, ce nouveau concept est apparu pour la première fois au Royaume-Uni, un marché où elle a connu une croissance constante au cours des cinq dernières années, avant un déploiement mondial à partir de 2017. « Le nouveau magasin Lacoste est conçu pour créer une expérience humaine et client unique. C’est la synthèse de la marque et de son créateur, René Lacoste, en un seul endroit : le Club « précise Thierry Guibert, Président de Lacoste. « L’atmosphère du club est évidente même depuis l’extérieur. Ouvert pour laisser entrer la lumière, la disposition rappelle un court de tennis – le panneau de béton vert est un clin d’œil au mur d’entrainement de René Lacoste « .

En entrant, l’œil est immédiatement attiré vers l’espace dédié au produit emblématique, le Polo. Un mur géant affiche l’impressionnante ligne de Polo (couleurs, ajustement, tailles et dernières nouveautés). Le comptoir, conçu comme une caractéristique clé, invite le client dans un espace unique, dont la forme incurvée favorise l’échange entre le client et le vendeur. La courbe du comptoir inspire le mouvement tandis que le bois plié représente le savoir-faire. Des sièges confortables ajoutent la touche finale à toute la scène.

L’expérience client est améliorée grâce à des contenus numériques à propos des produits (coupures, couleurs, produits les plus récents) et de la marque. La collection peut être trouvée dans des niches inspirées des casiers de vestiaire tout au long du magasin. Un clin d’œil aux codes esthétiques du vestiaire de René Lacoste à Chantaco, avec un banc sur lequel on peut s’asseoir et une étagère où une tenue de tennis pourrait être entreposée. Cet espace ensoleillé, où le blanc rencontre le vert, les couleurs emblématiques de la marque, transborde dans l’univers Lacoste. Le bois naturel et le cuir perforé rappellent la raquette de tennis. La qualité des matériaux donne une sensation naturelle à l’ensemble, favorisant ainsi un style élégant et raffiné, à la française. Les cabines présentent de nouveaux éléments liés au patrimoine de la marque, comme un cabinet de curiosité où s’exposent des crocodiles brodés et une raquette de tennis vintage. La boutique présente enfin une série de rayon dans lesquels sont présentées les collections Sportswear, les chemises, les vêtements de sport et l’Athleisure, les chaussures, les accessoires, pour hommes, femmes et enfants. Le design du nouveau magasin met en lumière la force de la marque, imprégnée de son patrimoine, avec une histoire de près de 85 ans, toujours en constante évolution et progression. Au Maroc, à Morroco Mall de Casablanca exactement, le magasin Lacoste dans son nouveau concept, a pris place. La prochaine ouverture est prévue en septembre 2019 à Arribat Center.

