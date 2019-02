PARTAGER L’ACOA 2019 bénéficie du Haut patronage royal

Le 5ème Congrès Africain de la profession Comptable, ACOA 2019 qui aura lieu du 19 au 21 juin 2019 à Marrakech, a reçu le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI. Cette distinction donne une nouvelle impulsion à l’organisation de l’ACOA 2019 et confirme les ambitions du continent africain pour un secteur public performant, gage de développement économique et social, selon un communiqué des organisateurs.

Aussi dans le cadre de la préparation de cet important Congrès, M. Issam El Maguiri Président de l’Ordre des Experts-Comptables du Maroc et Président du comité de pilotage de l’ACOA 2019 et l’ensemble des membres du comité d’organisation, du comité scientifique et du comité communication de l’ACOA, ont reçu cette semaine M. Vickson Ncube, CEO de la PAFA et co-Président du comité de pilotage du Congrès.

La PAFA a choisi le Maroc pour la 5ème édition de son Congrès et cette visite au Maroc était l’occasion d’échanger et de coordonner les préparatifs de cette rencontre internationale qui accueillera 1200 congressistes de tous bords à Marrakech.

Il est à souligner que la PAFA a signé un protocole d’accord avec l’Union Africaine en juillet 2018 consistant à engager la profession comptable à accompagner l’agenda 2063 du continent.

Pour rappel, l’ACOA 2019 est une rencontre d’envergure internationale organisée par l’Ordre des Experts-Comptables du Maroc, en collaboration avec la Fédération Panafricaine des Professionnels de la Comptabilité (PAFA). « Pour un secteur public performant en Afrique » telle est la thématique tant opportune que d’actualité choisie pour cette année et qui fédère une problématique transcontinentale. Durant 3 jours, les congressistes auront à décortiquer le secteur public en termes d’efficacité, d’efficience et d’économie.

L’ACOA représente ainsi une incroyable opportunité de sensibiliser les parties prenantes sur le rôle de la profession comptable en tant que facilitateur incontournable de la bonne gouvernance, de la performance du secteur public et in fine un support et un stimulateur d’ une meilleure distribution des richesses au sein du continent africain oeuvrant ainsi pour l’intérêt public et le bien-être des citoyens en Afrique, conclut le communiqué.

LNT avec CdP