Marrakech abrite les travaux de l’assemblée générale de l’Organisation des Autorités Africaines de Contrôle des Assurances (O2ACA). Cet évènement est organisé, le 12 octobre 2023, par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) en marge des Assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International.

Cette rencontre prévoit l’adoption d’une stratégie triennale pour l’O2ACA ainsi que l’examen des moyens susceptibles de développer le partenariat interafricain et de favoriser les canaux de coopération et d’échange d’expertise entre les membres de l’Organisation en matière de supervision des marchés d’assurances.

Il est à noter que le séminaire d’ouverture de cet évènement se tient sur la thématique « risques climatiques et résilience ». Le choix de ce sujet d’actualité vise à permettre aux régulateurs africains de mieux comprendre les impacts des risques climatiques sur le secteur des assurances et de s’inspirer des meilleures pratiques internationales dans le domaine, et ce en passant en revue les différentes approches y afférentes en matière de contrôle.

Cet évènement connait la participation, outre des Autorités membres de l’O2ACA, des représentants de l’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance (IAIS) et du Sustainable Insurance Forum (SIF).

A propos de l’O2ACA :

L’Organisation des Autorités Africaines de Contrôle des Assurances dont le siège est situé à Yaoundé en République du Cameroun est née de la volonté des Etats africains d’établir une plateforme de travail commune sur le continent, en vue de mieux défendre les intérêts des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurance et d’élaborer un processus d’harmonisation de la législation relative aux assurances qui soit conforme aux normes internationalement reconnues.

L’O2ACA a pour missions de :

Promouvoir la coopération entre les Autorités africaines de contrôle des assurances en vue de partager les expériences en matière de supervision des marchés d’assurances ;

Promouvoir une supervision efficace du secteur des assurances en Afrique en vue du développement des marchés d’assurances pour le bénéfice et la protection des assurés selon les normes internationalement reconnues (telles que les Principes de Bases de l’Assurance de l’IAIS) ;

Contribuer au renforcement des capacités et à la montée en compétence du contrôle des assurances en Afrique.

Il est à noter que l’ACAPS est membre du comité exécutif de cette organisation depuis octobre 2018 et participe, à ce titre, activement à ses travaux.

