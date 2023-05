La recherche scientifique et technologique est essentielle pour faire progresser l’hydrogène vert en tant que source d’énergie durable, en développant des technologies efficaces et en étudiant les impacts environnementaux et économiques de sa production et de son utilisation, a souligné, jeudi à Rabat, le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Hassan II des Sciences et des Technologies, Omar Fassi-Fehri.

« En investissant dans la recherche scientifique et l’innovation technologique et dans les infrastructures nécessaires à la production et à l’utilisation de l’hydrogène vert, nous pouvons aider à garantir un avenir propre et plus durable pour notre pays et notre planète », a assuré M. Fassi-Fehri à l’ouverture de la 17ème session anniversaire de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, placée sous le thème “Verrous scientifiques et technologiques de l’Hydrogène vert au Maroc”.

Pour lui, la tenue de cette session permettra sans doute d’approfondir le débat sur l’importance de la recherche-développement (R&D) et l’innovation dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, en général, et dans le domaine de l’hydrogène vert, en particulier, et sur la nécessité d’encourager et de promouvoir la formation dans ces domaines.

Il a ajouté que la réussite de cette transition passe avant tout par la mise en place des stratégies de formation dont les partenaires et l’ensemble des acteurs (académies, universités, institutions et organisations publiques et société civile) sont appelés à jouer un rôle essentiel.

Il a rappelé dans ce cadre la volonté claire affichée par le Royaume, sous la conduite du Roi Mohammed VI, pour la mis en oeuvre d’une stratégie nationale qui vise la création d’une filière économique et industrielle autour de molécules vertes, traduisant la certitude quant à l’importance de ce chantier dans le processus de décarbonation de l’industrie, la diversification du bouquet énergétique et le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement en intrants énergétiques et non énergétiques.

Cette stratégie, a-t-il dit, se doit d’être accompagnée par le développement d’une recherche scientifique efficace, conformément au message adressé par SM le Roi aux participants aux premières assises nationales de l’énergie, le 6 mars 2009 à Rabat, dans lequel SM le Souverain a souligné que « cette stratégie rigoureuse et prometteuse ne peut être mise en oeuvre avec succès que par la mise à niveau des ressources humaines et l’encouragement de la recherche scientifique ».

« C’est pourquoi nous devons nous préparer et nous adapter en permanence aux différents changements à venir pour être en mesure d’assurer le développement économique et social de notre pays en répondant durablement aux besoins croissants en énergie », a insisté M. Fahri Fehri.

Initiée en partenariat avec le cluster marocain sur l’hydrogène vert et l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), cette session anniversaire a pour objectif de dresser un état des lieux en matière d’avancées de la recherche scientifique et technologique sur les éléments critiques de la chaîne de valeur de l’hydrogène vert et les applications pertinentes pour le Maroc à l’horizon 2035.

Cet événement vise également à dégager des voies de recherche et à encourager les chercheurs nationaux à travailler sur le sujet, ainsi qu’à présenter les différentes approches en cours et les premiers succès dans ce domaine à l’échelle internationale.

LNT avec MAP

