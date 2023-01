L’Académie du Royaume : Symposium international sur « Le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique Histoire et Temps présent »

Les travaux du colloque « Le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique: Histoire et temps présent » se sont ouverts, mercredi, au siège de l’Académie du Royaume à Rabat.

Organisé du 25 au 27 janvier par l’Institut Royal pour la Recherche sur l’Histoire du Maroc, ce colloque vise à explorer les relations entre le Maroc et les Etats-Unis sur différents plans, à savoir l’histoire, l’anthropologie, les sciences politiques, la littérature, la musicologie et d’autres sciences humaines et sociales.

Animant la conférence inaugurale de ce colloque, le Directeur de l’Institut Royal pour la Recherche sur l’Histoire du Maroc, Mohammed Kenbib, a rappelé l’Histoire des relations maroco-américaines, depuis la reconnaissance par le Maroc de l’indépendance des Etats-Unis sous le règne du Sultan Sidi Mohammed ben Abdellah (1757-1790) jusqu’à aujourd’hui, soulignant dans ce sens l’importance accordée par les Rois du Maroc à ces relations à travers l’histoire.

M. Kenbib s’est attardé, en outre, sur la période coloniale, l’appui des Etats-Unis au mouvement national marocain et sur les relations bilatérales durant la guerre froide, où les Etats-Unis ont prêté main forte au Royaume alors qu’il était dans une période transitoire (entre l’Indépendance et l’édification de l’Etat-Nation).

Dans un contexte beaucoup plus actuel, il a souligné les aspects de coopération culturelle qui relient les deux pays, évoquant les programmes d’échange de chercheurs et d’académiciens mis en place afin d’approfondir les liens historiques bilatéraux sur différents volets.

Durant les trois jours du colloque, les intervenants se sont succédé pour présenter les différentes facettes des relations maroco-américaines, autant historiques qu’actuelles.

On aura par exemple été particulièrement touché par la présentation de M. Ahmed Aydoun, intitulée « Houssein Slaoui : His « Americans » song ». Houssein Slaoui, artiste iconoclaste, était le témoin d’une époque mouvementée et d’une génération qui a vécu les affres de la Seconde Guerre mondiale et du colonialisme français. Sa célèbre chanson « Al Mirikan » (les Américains) aura eu une grande influence en dehors des frontières marocaines, de l’Europe aux Etats-Unis, ayant été reprise par de nombreux artistes.

Ce colloque intervient dans le cadre de la célébration des 80 ans suivant deux événements marquants dans l’histoire des relations bilatérales, à savoir le débarquement américain au Maroc lors de l’opération Torch (Novembre 1942) et la Conférence d’Anfa (janvier 1943).

Visant à apporter un éclairage considérable sur les domaines de coopération entre les deux pays ainsi que sur les valeurs communes qui les relient, ce colloque a été marqué par la participation d’éminents professeurs marocains, américains et français, ayant consacré des recherches aux relations maroco-américaines.

