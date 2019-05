PARTAGER Les Laboratoires Roche font le point sur les thérapies contre le cancer

Le samedi 13 avril 2019, s’est tenu la troisième édition de « Her2 Innovations », un événement dédié aux thérapies ciblées anti-HER2.

Organisé par les Laboratoires Roche, ce colloque a réuni plus de 150 cancérologues, radiologues, anatomopathologistes et chirurgiens à travers le Royaume, ainsi que d’éminents experts internationaux. A travers plusieurs cas cliniques, cette réunion scientifique a permis de faire le point sur le cancer du sein HER2-positif précoce et métastatique. Ainsi, cet événement a permis de revenir sur les avancées cliniques dans le cancer du sein, à savoir des taux de guérison en stade précoce considérablement améliorés ; et des survies dans les stades avancés de plus en plus longues.

Selon Mr Abdeslam Lahlou, Membre de l’équipe Breast Cancer Roche Maroc, lors du mot d’ouverture de la rencontre : « Depuis 20 ans, Roche n’a cessé d’innover et de développer des thérapies ciblées qui ont complètement transformé le pronostic des patientes chez lesquelles la maladie était très agressive. Aujourd’hui, les patientes en situation précoce bénéficient d’un taux de guérison de plus en plus élevé, tandis que les patientes en situation métastasique connaissent un taux de survie en progrès ».

Pour rappel, chaque année, 40.000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués au Maroc. Le cancer du sein arrive en premier avec 36% des cas révélés et reste la première cause de décès par cancer chez la femme.

C’est pourquoi ce rendez-vous annuel est l’occasion pour la filiale marocaine de présenter tous les efforts réalisés pour faire bénéficier aux patientes marocaines des avancées technologiques en mettant à la disposition des professionnels de santé marocains les dernières options thérapeutiques, notamment les thérapies ciblées qui ciblent ces récepteurs HER2.

LNT avec CdP