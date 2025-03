La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a attribué le Label de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) à l’ESITH et à la Société Al Omrane Rabat-Salé-Kénitra, et renouvelé celui de Maroclear. Ce label est accordé après une évaluation des pratiques des entreprises selon neuf critères définis par la charte de responsabilité sociétale de la CGEM. Ces critères portent notamment sur les droits de l’Homme, les relations et conditions de travail, la gouvernance, l’environnement, la prévention de la corruption et la saine concurrence. Il vise à encourager les entreprises à intégrer les dimensions économiques, sociales et environnementales dans leur stratégie. L’octroi de cette distinction s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et de consolidation des engagements en matière de développement durable et de responsabilité sociétale.

