Laâyoune se dote d'une première clinique spécialisée en radiologie

L’offre de soins dans la ville de Laâyoune vient d’être renforcée avec l’ouverture d’une clinique médicale privée spécialisée en radiologie, première du genre à l’échelle de la région.

Cette structure médicale d’importance est dotée d’équipements performants permettant de réaliser une batterie d’examens avec les technologies les plus récentes de l’imagerie médicale (radiologie conventionnelle et interventionnelle, mammographie, scanner, échographie générale et doppler, IRM, panoramique dentaire et ostéodensitométrie).

Le secteur de la santé dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra connait une évolution constante qui sera renforcée davantage à la faveur des nouveaux projets inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du sud.

Ainsi, la région bénéficiera de la réalisation de 10 projets dans le secteur de la santé pour un investissement global d’environ 1,58 milliards de dirhams. Parmi ces projets figurent la réalisation d’un centre hospitalier provincial à Tarfaya avec un investissement de 78 millions de dhs, d’un centre hospitalier universitaire à Laâyoune (500 lits pour un coût estimé à 1,2 milliard de dhs) et d’une faculté de médecine à l’horizon 2020 pour un budget prévisionnel de plus de 157 millions de dhs.

