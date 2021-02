Une nouvelle station de dessalement de l’eau de mer, d’une capacité de production de 26000 m3/j, sera mise en service au deuxième semestre de l’année 2021 dans la ville de Laâyoune.

Le Directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau portable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, et le wali de la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, se sont enquis mercredi de l’état d’avancement de la première tranche du projet de renforcement de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Laâoune et des centres avoisinants.

Ce projet consiste en la réalisation d’une nouvelle station de dessalement d’une capacité de production de 26000 m3/j, le renforcement de la production de l’eau brute, la réalisation de 3 réservoirs d’une capacité de stockage de 5500 m3, la réalisation de stations de pompage et la mise en place d’un système de télégestion.

Cette nouvelle station, dont la mise en service est prévue au deuxième semestre 2021, permettra de doubler la capacité de production des stations de dessalement de l’eau de mer pour arriver à 52000 m3/j.

La délégation s’est ensuite rendue sur le chantier des travaux de réalisation de la bâche d’eau de mer qui sera desservie dans le cadre de la deuxième tranche du projet consistant en la réalisation en 2023 d’une prise directe d’eau de mer.

D’un coût global de 670 millions de dirhams (370 millions de dirhams pour la première tranche et 300 millions dirhams pour la seconde), le projet, dont le taux d’avancement des travaux de la première tranche a atteint 75%, permettra de satisfaire les besoins en eau potable de 237.000 habitants de la ville de Laâyoune et des centres avoisinants jusqu’à l’horizon 2040.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme de développement stratégique de l’ONEE visant le renforcement de l’approvisionnement en eau potable au niveau national et aussi dans le cadre de son plan d’action visant à assurer la continuité des services d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide dans le contexte exceptionnel de l’état d’urgence sanitaire de lutte contre la pandémie Covid-19.

LNT avec MAP

