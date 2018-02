PARTAGER Laarej veut accélérer la mise en place du Conseil Supérieur de la Presse

Le département de la Communication s’active pour accélérer la mise en œuvre des dispositions de la loi portant création du Conseil national de la presse, selon une approche participative qui prend en compte les attentes des professionnels, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.

En réponse à une question orale du groupe Justice et Développement à la Chambre des conseillers sur « la composition du Conseil national de la presse », M. Laaraj a souligné que la mise en place de ce Conseil figure en tête des priorités dans le cadre de la mise en œuvre du code de la presse et de l’édition et jouit d’un intérêt particulier de la part du département de la Communication.

Il a, dans ce sens, noté que le programme gouvernemental a plaidé pour la mise en œuvre des dispositions de la loi portant création du Conseil national de la presse, en tant que référence de base pour l’organisation du métier et le respect de la déontologie, précisant que les services du département de la Communication ont élaboré, à cet effet, un projet de loi organique concernant le fonctionnement et l’organisation des élections des membres de ce Conseil.

Ce projet de loi organique vise à garantir une mise en application saine des dispositions de cette loi, en désignant les membres du comité de supervision chargé de la préparation technique et logistique des élection, de la liste électorale, des candidatures, du scrutin et des résultats, a-t-il noté, précisant qu’un arrêté à ce propos sera signé et publié au bulletin officiel incessamment.

LNT avec Map