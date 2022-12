Fidèle à son ancrage marocain, à son sens inné de joie partagée, La Vache qui rit s’est joint à la liesse de la foule pour célébrer, samedi dernier, la qualification historique du Maroc à la demi-finale de la Coupe du Monde, annonce un communiqué de la marque.

Au cours de la soirée de célébration qui a fait sortir dans les rues des centaines de milliers de Marocains, un convoi musical de dekka merrakchiya et de percussionnistes accompagnant la mascotte de la marque a participé avec spontanéité à la célébration populaire.

Partageant la couleur du drapeau national, la mascotte préférée des Marocains a ainsi arpenté les plus grandes artères de Casablanca et dansé jusqu’au bout de la nuit pour exprimer son soutien aux Lions de l’Atlas.

Exemple intéressant d’action de proximité pour une marque ancrée dans le quotidien des Marocains depuis plus de 50 ans, l’initiative de La Vache qui rit a créé l’événement et suscité le sourire et l’adhésion des supporters de tous âges.

La Vache qui rit souhaite le meilleur à l’équipe nationale pour la suite de la compétition et répondra présent pour les prochaines célébrations…

LNT avec CdP

Partagez cet article :