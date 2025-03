La troupe du Jamel Comedy Club organise deux spectacles les 14 et 28 mars au profit de l’association Atlas Kinder. Cette organisation à but non lucratif, située près de Marrakech, se consacre à la protection et au bien-être des enfants abandonnés et orphelins.

En soutenant Atlas Kinder, le Jamel Comedy Club souhaite accroître la visibilité de cette organisation et sensibiliser le public aux difficultés des enfants abandonnés, dans une atmosphère conviviale et humoristique, expliquent les organisateurs.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association, qui prend en charge 187 enfants de différents âges.

Ces spectacles seront l’occasion de passer un moment agréable tout en contribuant au financement du fonctionnement et de l’autonomie d’Atlas Kinder, aussi connue sous le nom de « Oulad Al Atlas » (Enfants de l’Atlas), assure la même source.

« L’engagement et le talent de Jamel et tous les comédiens de la troupe apportent bien plus que des sourires : ils créent des souvenirs, des espoirs et des opportunités pour les enfants d’Atlas Kinder. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude pour cette belle initiative. Grâce à la générosité du Jamel Comedy Club et au soutien précieux des spectateurs, les enfants de l’Atlas auront la chance d’apprendre, de partager, de s’amuser et de grandir sereinement » a déclaré Khalid El Quandili, Président Atlas Kinder.

L’association Atlas Kinder, située dans les montagnes de Marrakech, œuvre depuis plusieurs années pour offrir aux enfants un cadre de vie décent, bienveillant et à l’écoute de leurs besoins. Elle leur propose un accompagnement éducatif, médical et psychologique adapté.

Lien tickets After-Ftour : https://lecomedyclub.com/evenements/la-troupe-du-jamel-comedy-club-after-ftour/

