PARTAGER La Tribune de Nas : Zidane, nouvelle tête de Turc ?

2 affiches, Zidane qui risque de se faire limoger, 2 Marocains titulaires dans des matchs de rêve, voilà quelques petites raisons qui nous font retrouver avec joie cette belle coupe aux grandes oreilles…

Mardi 17h55

Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen :

Premiers à égalité de points avec la Juventus de Turin avec 4 points, les Colchoneros n’ont pas d’autres choix que de s’imposer face à l’équipe allemande pour prétendre à une qualification en huitième de finale.

Malgré leur match nul face à Valence ce weekend à domicile, et le départ d’Antoine Griezmann cet été, les joueurs de Diego Simeone ont vraiment leur mot à dire. Il n’y a qu’à voir leur trio d’attaque, qui est très complémentaire et selon moi l’un des meilleurs d’Europe : la petite pépite lusithanienne, Joao Felix, acheté 120 millions d’Euros, lorgné par les plus grands d’Europe ; Alvaro Morata, qui mine de rien, après ses passages au Real Madrid, Chelsea et la Juventus de Turin est revenu au bercail, et qui a une réelle expérience en Champions League aujourd’hui ; et surtout Diego Costa, un renard des surfaces, une espèce qui est de plus en plus en voie de disparition, un joueur du profil de David Trezeguet (pas l’Egyptien, le Français) ou Van Nistelrooy. Ils font beaucoup de bien à l’équipe.

En tout cas, les coéquipiers de Lars Bender, milieu défensif, capitaine des Allemands, et pion essentiel de Joachim Löw, aura fort à faire face à l’armada madrilène au Wanda Metropolitano. Calmez-vous, je parle du stade, pas de la femme de Mauro Icardi…

Mardi 20h00

Galatasaray vs Real Madrid :

Un match sous haute tension. Déjà du côté stambouliote, où le public sera très chaud et voudra déstabiliser l’équipe fragile du Real Madrid. Fragile et Real Madrid ne semblent pas aller ensemble, mais ça c’était avant. Oui, les choses ont changé depuis… le Real est dernier de son groupe après 2 journées, a perdu samedi la tête de la Liga, et dimanche plusieurs médias espagnols nous confirment que si le Real perd à Istanbul, Massimo Allegri ou José Mourinho risquent de poser leurs valises du côté de la Castille. Le technicien français n’est plus en odeur de sainteté du côté de la maison blanche. Et même si son capitaine Sergio Ramos dit qu’il peut se tuer pour Zidane sur le terrain…

Mais Monsieur Ramos, vous me faites rire. Vous, ainsi que vos amis, dormez sur vos lauriers. Si vous continuez ainsi, c’est Zinedine qui risque de mourir et ce dès mardi soir… D’ailleurs si vous pouviez toucher un mot à votre ami Thibaut, dites lui qu’il y a plusieurs gardiens… de parking à Casablanca qui peuvent faire mieux que le portier belge. 10 buts encaissés sur 17 tirs concédés, ça commence vraiment à être alarmant…

Du côté turc, Younes Belhanda et ses coéquipiers savent qu’en cas de victoire, ils mettent à 3 points un concurrent direct à la course à la deuxième place, et savent que l’opportunité ne se représentera pas de sitôt. Une équipe en manque de confiance et un match à domicile, peuvent donner tous les espoirs aux Jaunes et Rouges.

Mercredi 17h55

Ajax Amsterdam vs Chelsea :

Le match qu’on attend tous du côté marocain. Hakim Ziyech, joueur le mieux payé de l’Eredivise, va se confronter à un autre gros club européen.

Après Valence et son but exceptionnel, notre star nationale peut encore plus accroître sa cote auprès du Real Madrid. Oui vous avez bien lu, le Real Madrid. Ce n’est pas une info de footix mais une info que nous avons été les premiers à supposer il y a quelques mois ici à la Nouvelle Tribune, « Ziyech au Real ? », et relayée par plusieurs médias sérieux ibériques .Pourquoi ? Parce que des émissaires sont venus superviser Donny Van de Beek et le joueur marocain à Mestalla. Ensuite, parce que, quelque soit l’avenir de Zinedine Zidane, le milieu de terrain de la maison blanche a fait son temps et doit être renouvelé. Enfin, je pense que Florentino Perez, pour contrer l’achat de Frenkie de Jong du Barça, va faire venir les deux joueurs supervisés.

Frank Lampard a du souci à se faire, même s’il se débrouille plutôt bien pour une équipe interdite de recrutement et qui a perdu son meilleur joueur, Eden Hazard. Il peut néanmoins compter sur les « Baby Blues » Manson Mount , 20 ans, Callum Hudon – Odoi, 18 ans et surtout Tammy Abraham; 22 ans, meilleur buteur de Premier League, avec 8 réalisations, excusez du peu…

Mercredi 20h00

Inter Milan vs Dortmund :

Enfin, la grosse affiche de la journée va mettre en avant un autre Marocain. Que du bonheur pour nous. On se rappelle tous d’un match de Gareth Bale le 20 Octobre 2010 ( Inter Milan vs Tottenham). Vous me voyez venir ? Non ? Pas encore ?

À cette même période de la Champions League (3ème journée), Gareth Bale commençait à passer d’arrière gauche à attaquant gauche avec les Spurs… Vous ne me voyez toujours pas venir ?

Il s’était montré aux yeux du monde en mettant un triplé historique face à l’Inter de Milan. C’est peut être un signe, mais si Achraf Hakimi, qui passe d’arrière-gauche à attaquant gauche, réitère le même exploit que face au Slavia Prague, les sollicitations incessantes de la Juventus de Turin risquent vite de se transformer en transfert ; et c’est tout le mal qu’on lui souhaite.

En tout cas, le match sera âpre. Les Allemands sont premiers avec 4 points et l’Inter de Milan troisième avec 1 point.

Les Italiens n’ont pas d’autres choix que de gagner ce match, sinon leurs chances de se qualifier risquent de s’évaporer. D’autant plus que le Barça, nouveau leader de la Liga, a un déplacement facile à Prague.

Nas