La Tribune de Nas: XI de rêve de la Champions League !

Après une trêve méritée, le vrai football reprend ses droits, et de fort belle manière ; notamment avec ce tirage au sort de la Champions League qui va déterminer le sort de plusieurs clubs tout au long de la saison.

La compétition reine reprend en ce mois d’octobre, mais n’oublions pas les sensation extraordinaires qu’elle nous a procurés la saison passée, notamment avec un Final 8 de folie. Et c’est pour cela qu’on a souhaité vous proposer le onze de rêve de cette saison 2019/2020.

On jouerait ainsi en 4-2-4

Lewandowski Haaland

Neymar Gomez

Thiago Marquinhos

Mukiele Kimpembe Upamecano Kimmich

Neuer

Manuel Neuer

La question ne se pose même pas, tant le portier Bavarois a survolé les débats et a été le principal artisan de la victoire du Bayern Munich en Champions League. C’est le meilleur gardien de but du moment, il a retrouvé son vrai niveau qui lui a non seulement permis de gagner la C1, mais par la même occasion faire un quadruplé historique, avec notamment cette Supercoupe d’Allemagne gagnée face à Dortmund (3-2), ce mercredi. C’est Le mur de Munich !

Nordi Mukiele

Le défenseur gauche du RB Leipzig a été époustouflant tout au long de cette campagne Européenne, notamment lors de ce Final 8. Rapide, physique avec une qualité de centre incroyable. Que demander de plus ?

Il est de quelle nationalité ? Française, eh oui ! Un de plus… Didier Deschamps aura l’embarras du choix entre les Mendy, Kurzawa, Digne, Hernandez et j’en passe. Il est en tout cas promis à un bel avenir dans un gros club européen…

Joshua Kimmich

Ce joueur polyvalent, découvert par Pep Guardiola, nous a surpris par son élégance et sa technique hors pair. Il peut jouer à tous les postes. Il nous fait penser à la légende allemande Philipp Lahm. Il sait tout bien faire, centrer, marquer, orienter le jeu. L’ancien entraineur espagnol du Bayern Munich avait du flair. Ce joueur est un génie.

Presnel Kimpembe

Ce monstre de la défense parisienne a eu des fortunes diverses lors des précédents campagnes européennes. Un match héroïque face au FC Barcelone pour ses débuts, et un match catastrophique face à Manchester United.

Mais cette année, le champion du monde a montré à tous les observateurs qu’il était le vrai patron de la défense parisienne. Physique comme Marcel Desailly avec un sens de l’anticipation d’Alessandro Nesta, et une relance à la Fernando Hierro. Ce joueur est incroyable. Il est complet, et il sait surtout avoir une conduite de balle, qui permet à son équipe de ressortir le ballon proprement et créer un surnombre. C’est clairement le pendant idéal de Raphael Varane en équipe de France, malgré une concurrence accrue.

Dayot Upamecano

Dès la fin de la Champions League, Didier Deschamps n’a pas tardé à l’appeler et le titulariser en équipe de France. Le natif d’Evreux n’a que 21 ans et nous éblouit par sa maturité ! Plusieurs grands clubs européens se sont positionnés, mais le défenseur français souhaite prendre son temps. Ceux qui se moquaient de son nom de famille, vont se rappeler de l’une des révélations de la C1, qui ne finira d’en surprendre plus d’un…

Marquinhos

Le joueur Brésilien est un défenseur de formation à droite et dans l’axe. Les puristes n’aiment pas son positionnement en milieu défensif. Mais il fait partie de cette race de joueurs qui sont tellement au-dessus du lot qu’on peut les avancer d’un cran sans se poser de problèmes.

Thomas Tuchel l’utilisait de façon très intelligente. En phase défensive, il se positionnait dans la charnière centrale comme troisième défenseur et en phase offensive , il était le premier relanceur et des fois buteur grâce à son jeu de tête incroyable. Il a naturellement reçu le brassard de capitaine du PSG après le départ de Thiago Silva, qui est parti glisser du côté de Londres…

Thiago Alcantara

Selon nous, c’est le meilleur joueur de cette compétition ! Un savant mélange de Xavi et Andres Iniesta. Sa vista, sa technique hors pair et sa frappe de balle font de lui le meilleur milieu de terrain du monde avec un certain Kevin De Bruyne.

D’ailleurs son excellente saison lui a permis d’aller du côté de Liverpool. Ses premières prestations avec les Reds ont cassé la baraque, et ont pulvérisé un record du nombre de passes pour ses premières 45 minutes. Merci la Masia !

Neymar Jr

On l’a positionné en 10 sur le côté gauche, et c’est à ce poste là qu’il a explosé avec le PSG. Libre, le magicien brésilien adorait se positionner entre les lignes pour nous éblouir par ses dribbles et sa vision de jeu hors pair.

Il a malheureusement failli en finale, mais cela ne lui enlèvera pas ses prestations XXL lors des matchs précédents. Il est resté au PSG pour la gagner la saison prochaine, et c’est tout à son honneur..

Dario Gomez

Si on devait retenir un joueur de l’équipe révélation de ce tournoi, ça serait bien Dario Gomez. Tant le joueur nous a surpris par sa patte gauche incroyable. Le numéro 10 Bergamote nous fait penser à Manuel Rui Costa. Les puristes apprécieront.

Quel joueur ! Dommage qu’il ait explosé tardivement. Il a mené cette petite équipe italienne au sommet de l’Europe. Une équipe qui fera beaucoup de bruit cette saison, et qui vient de faire exploser la Lazio de Rome à domicile ce mercredi, avec un but d’un certain Dario Gomez…

Erling Haaland

Le jeune Norvégien sera un futur ballon d’or dans les saisons à venir. Ce jeune joueur nous a surpris dans les phases de poule en enchainant les buts. Il a été longtemps meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Cet attaquant est un mélange entre la puissance de Christian Vieri, la finition chirurgicale de David Trezeguet et la rapidité d’un Romario. S’il y a bien un joueur à acheter, ce mercato, c’est bien lui. Dortmund ne le vendra pas moins de 150 millions d’Euros, et il les vaut largement…

Robert Lewandowski

15 buts en 10 matchs joués. Des stats dignes de Cristiano Ronaldo. C’est un finisseur hors pair qui aurait pu prétendre au ballon d’or cette saison s’il n’était pas annulé. Ce joueur est d’une régularité insolente. C’est le numéro 9 moderne et son association avec le géantnorvégien nous fait déjà saliver. Qui sait ? Dortmund est le supermarché préféré des Bavarois.

Ce onze de rêve est très subjectif, mais il mettra certainement d’accord tous les amoureux du foot et de la Champions League, qui reprend ses droits « lmois 10 » comme on dit chez nous au Maroc, avec notamment avec un Champions Club de folie.

Cette sélection a la particularité d’être composée de 4 Munichois et de 3 Parisiens. Mais ce qui est étonnant, c’est que les ¾ de la défense sont bleus blancs rouges.

En tout cas ce qui est sûr, c’est qu’avec cette Dream Team très complémentaire, tu peux aller affronter n’importe quelle équipe les yeux fermés.

Nas