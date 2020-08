PARTAGER La Tribune de Nas : Une victoire « qui donne des ailes »…

Le Paris Saint Germain s’est qualifié pour la première fois de son histoire pour la Finale de la Champions League. Une victoire face à l’équipe appartenant à Red Bull qui a permis à Paris d’affronter le vainqueur du match Lyon vs Bayern Munich.

Comment se sont comportés les joueurs du PSG ? Qu’est ce qui a changé cette saison? Comment Leipzig est tombé dans le piège tactique de Thomas Tuchel ?

Décortiquons et notons dans un premier temps, la prestation du onze titulaire :

Sergio Rico (6) :

Il a rempli son rôle de doublure, et a effectué les arrêts qu’il fallait !

Thilo Kehrer (6) :

A été solide défensivement, et a su contrer les offensives Allemandes. Il ne s’est pas trop projeté, et a préféré assurer en défense.

Juan Bernat (8) :

Il aime décidemment marquer en Champions League dans des matchs importants, après Naples, Liverpool, Manchester United, Dortmund, voici l’Espagnol qui récidive.

C’est le 4 ème meilleur buteur de l’histoire du PSG en Ligue des Champions. Pour la petite anecdote, il a marqué 7 buts en C1, soit un but de moins qu’Eden Hazrd, c’est pour vous dire…

Tiago Silva (8) :

Impérial, il a su mener en bon capitaine sa défense et son équipe, lui qui est souvent moqué pour sa sensibilité, n’a pas raté son rendez-vous cette fois ci !

Presnel Kimpembe (9) :

Il a été juste monstrueux ! Puissant, avec un sens de l’anticipation sans égal, et une relance très propre. Il a dégouté les attaquants Allemands, le Champion du Monde sait répondre présent dans les grands rendez-vous.

Ander Herrera (5) :

A été le moins bon des 11, il manque d’agressivité, et ses passes sont stériles, il devrait être remplacé par Marco Verrati en finale.

Leo Paredes (8) :

Le chien de garde de Neymar a rempli son rôle. Lui qui était indésirable en Février a fait une remontada. C’est devenu un pion essentiel dans le 4-3-3 de Thomas Tuchel. Son agressivité hors norme et sa qualité de passes lui assurent une place de titulaire Dimanche.

Marquinhos (9) :

Un but en quart de finale et un en demi-finale, s’il marque en finale comme Basile Boli , il aura une statue non pas au Parc des Princes, mais à la sortie du métro « Porte Saint Cloud ».

Kylian Mbappé (7) :

Il revient de blessure, certes, mais par moment il a abusé par ses dribbles, et son attitude n’était pas la bonne lorsque ses coéquipiers ne lui faisaient pas la passe. Jouer seule en pointe ou en deuxième attaquant, ce n’est pas la même chose mon cher Kylian. Il faut faire les efforts et accepter le fait que le Football est un sport d’équipe, Çà ! Neymar l’a très bien compris..

Neymar (9) :

Une copie parfaite, il ne lui manquait que son but. Il a été dans tous les bons coups! Dribbles, passes, orientation du jeu. Il est passé du sale gosse/ intermittent du spectacle à un vrai leader et dépositaire du jeu Parisien. C’est un Neymar en feu comme on aime..

Angel Di Maria (10) :

Le meilleur pour la fin! 1 but et 2 passes décisives ! Au-delà de ses statistiques, le joueur Argentin, élu homme du match nous a impressionné par son repli défensif, et son entente avec Neymar nous pousse à croire que Thomas Tuchel reconduira ce 4-3-3 qui a porté ses fruits.

L’Ange Di Maria a fait ses débuts à Lisbonne…et a remporté la Champions League avec le Real Madrid dans cette même ville…

Lisbonne lui va très bien…

Le PSG a dominé de bout en bout des Allemands qui ont été asphyxiés. Les sorties de balle des Parisiens, mais surtout ce jeu en équipe a permis de faire la différence. Contrairement aux déroutes des saisons précédentes. On sent un vrai groupe autour de Neymar, un groupe à fort accent hispanique, qui vit très bien comme on le voit régulièrement sur les réseaux sociaux.

Ce PSG, pour l’anniversaire de ses 50 ans a gagné une équipe. Ce ne sont plus des mercenaires qui viennent seulement prendre l’argent du club, mais bel et bien un groupes d’amis capables de sacrifier les uns les autres.

Le RB Leipzig est tombé dans le piège Parisien sur deux sujets. Le premier est basique, les entraineurs adorent changer de tactique pour les grands matchs. A force de trop vouloir bien faire, ils se ramassent une déconvenue. Pourquoi passer d’un 3-5-2 qui a très bien marché contre l’Atletico Madrid pour aller vers un 4-3-3. Un schéma tactique, où les joueurs Allemands n’ont pas leurs automatismes…

Deuxième erreur, face à une équipe qui fait monter son bloc et qui met la pression sur son gardien, il ne devait pas se permettre de relancer proprement par la biais de son portier, et devait se nourrir des erreurs de Rapahael Varane et du Real Madrid. La preuve, le PSG a marqué sur une de ces erreurs-là.

Ce n’est pas grave, le club allemand est jeune il n’a que 11 ans, des fois on avait l’impression que ses joueurs avaient vraiment 11 ans, tellement ils étaient asphyxiés par les Parisiens, mais on apprend de ses erreurs et c’est comme çà qu’on fait grandir un club…

C’est comme ça qu’un petit club Européen comme le PSG, commence à rentrer dans la cour des grands…

Nas