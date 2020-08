PARTAGER La Tribune de Nas : Un feu Depay…?

La sensation de cette Champions League est venue tout droit de Turin. Avec un Memphis Depay en feu, qui a marqué le but de la qualification face à la Juventus.

Mais cet exploit ne sera-t-il qu’un feu de paille ? Ou pourront-ils réitérer cette performance en quart de finale, face à Manchester City ?

C’est ce qu’on va essayer de vous expliquer , et on en profitera pour vous présenter les différentes affiches de ces quart de finale.

Mercredi 12 Août à 20H00

Atalanta Bergame vs PSG

Le match des absents ! On commence cette semaine par le match le plus indécis.

En effet, les Parisiens sont favoris sur le papier, mais plus on avance vers le rendez-vous fatidique, plus l’infirmerie parisienne se remplit, et chaque jour amène son lot de blessures farfelues.

Les dernières en date sont celles de Thilo Kehrer qui s’est cassé l’os de son oreille, et Thomas Tuchel qui s’est fait une entorse de la cheville gauche avec fracture du 5 ème métatarsien, en gros la même blessure que Neymar la saison dernière. Donc si on fait un inventaire, nous avons 7 titulaires du dernier 1/8è de finale qui seront absents :

Edinson Cavani ( fin de contrat)

Thomas Meunier ( fin de contrat)

Kylian Mbappé (blessure)

Levyn Kurzawa (blessure)

Marco Verrati (blessure)

Thilo Kehrer (blessure)

Angel Di Maria (suspension)

7 ! ça commence à faire beaucoup même si Thomas Tuchel qui marche avec des béquilles en ce moment, a un banc conséquent, mais son noyau dur sera absent.

Il devrait aligner l’équipe suivante en 4-3-3 :

Neymar Icardi Sarabia

Herrera

Marquinhos Gueye

Bernat Silva Kimpembe Dagba

Navas

Ils pourront donc compter, sur ses forces en présence et notamment un joueur qui connaît bien les Italiens, Mauro Icardi, qui avait marqué le 12 mars 2017, un triplé en 9 minutes contre cette équipe. On peut donc lui confier le poids de l’attaque parisienne, enfin on ne lui confiera que ça, et surtout pas notre femme…

L’Atalanta quant à elle, a perdu son gardien de but et son buteur Josip Ilicic. Le Slovène sera absent car il fait une dépression Post Covid. En effet, en habitant à Bergame, dans l’un des épicentres de ce virus, le Slovène a encore des séquelles de la guerre, et ne plus jouer au football pour le moment.

L’équipe italienne nous fait penser à l’Ajax Amsterdam de la saison dernière, une équipe joueuse, très offensive avec un vrai collectif. Tous ces ingrédients risquent de nous offrir un match ouvert avec beaucoup de buts.

Jeudi 13 Août à 20H00

RB Leipzig vs Atletico Madrid

Comme pour le PSG, les Allemands vont souffrir de l’incompétence de l’UEFA. Je m’explique. Plusieurs joueurs avaient des contrats qui finissaient le 30 juin. Rien de choquant, sauf qu’avec cette crise sanitaire, les différentes compétitions ont été repoussées, donc normalement le contrat des joueurs aussi. Sauf que ces incompétents n’ont pas pu sortir une loi qui soit claire pour tous. En effet, chacun a fait ce qu’il a voulu. Des joueurs comme Arthur ou Miralem Pjanic ont pu rester dans leurs clubs pour finir la saison.

D’autres comme Thomas Meunier ou Edinson Cavani et Timo Werner ont quitté leur club en pleine saison. Ce qui est juste scandaleux. Les clubs n’ont pas su négocier, certes, mais l’UEFA aurait dû cadrer tout ça.

Les Allemands ont un petit effectif, et perdre leur meilleur joueur et buteur, va réduire leurs chances de qualification face à aux Madrilènes.

Ces Colchoneros sont taillés pour ce type de compétition, une qualification en demi-finale sur un match, les hommes de Diego Simeone ont l’effectif et l’expérience pour ce type de match. Ils seraient même capables d’aller au bout. Ils peuvent le faire, ils sont taillés pour ce type de tournoi ; même si on vient d’apprendre que deux joueurs madrilènes ont été testés positifs au Coronavirus.

Vendredi 14 Août à 20H00

FC Barcelone vs Bayern Munich

Les retrouvailles entre Jérôme Boateng et Lionel Messi vont être croustillantes. On se rappelle tous de ce but sensationnel de la Pulga qui avait fait le tour du monde et ridiculisé l’Allemand.

Nous aurons aussi les retrouvailles de Thiago Alcantara et Philippe petit couteau face à leur ancien club.

On ne vous cache pas que les Bavarois sont dans une forme étincelante, ils marchent sur l’eau en ce moment, avec à leur tête Robert Lewandowski auteur de deux buts, et deux passes décisives face à Chelsea, il devient ainsi le 4 ème meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions, et devance Karim Benzema, avec 66 buts.

Les Barcelonais quant à eux ont retrouvé un très bon niveau face à Naples, avec notamment un Lionel Messi des grands soirs. Les Catalans auront besoin de l’Argentin pour essayer de bousculer le monstre Bavarois.

Samedi 15 Août à 20h00

Manchester City vs Lyon

On avait mis une petite pièce sur la victoire de Lyon face à Juventus et prédit le licenciement de Maurizio Sarri, sur la dernière chronique « Sarri…gole plus » ; on va se mouiller une fois de plus !

S’il y a bien une surprise, ça serait du côté de Lyon. Ils peuvent créer l’exploit. N’oublions pas que le 19 septembre 2018, les Lyonnais s’étaient imposés à Manchester en Ligue des Champions.

Les Anglais pourront compter sur le meilleur milieu de terrain du monde Kevin De Bruyne, et la malice de Gabriel Jesus. Pep Guardiola sait que c’est l’année ou jamais.

Les Lyonnais quant à eux permettent à la France d’être l’un des pays qui placent 2 clubs du même championnat en quart de finale, un petit tacle pour ceux qui critiquent la Ligue 1.

Maxime Cornet avait marqué un doublé contre les Citizens et avait tapé dans l’œil de Pep Guardiola, il fera tout pour marquer encore une fois pour faire monter sa côte. Max Cornet buteur, on met une petite pièce dessus…

Nous aurons un match par jour, avec en prime un Champions Club, qui va vous permettre d’analyser ces différents matchs.

Que du bonheur ! Ce format « Coupe du Monde » va nous offrir des émotions qui nous manquaient tant !

Merci l’UEFA !

Merci le Football !

Merci la vie !

Nas