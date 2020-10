PARTAGER La Tribune de Nas : The Come-Back…

The Champions League is back, et le match au sommet de cette journée est bel et bien PSG vs Manchester United. Le fameux « Come Back », qui avait provoqué un séisme à Paris et dans le football européen, risque de nous faire revivre de nouvelles fortes émotions.

Il n’y a que La Champions League qui nous procure ce type de matchs, et ce, pour notre plus grand bonheur. Et en attendant le Champions Club, nous allons vous présenter une sélection de 4 matchs à ne rater sous aucun prétexte… Il y aura beaucoup de Marocains et de la revanche mardi, du carnivore et un petit buteur marocain mercredi. Allons voir tout çà… !

Mardi 20 Octobre à 20h00

Chelsea vs Séville

En plus d’être une affiche européenne, avec le retour des Blues au-devant de la scène ; nous aurons la joie de retrouver 4 Marocains dans un match de Champions League. Enfin 3 Marocains et demi, on ne connaît pas encore le sort de Munir El Haddadi, concernant son changement de nationalité au TAS. On aura donc hâte de voir sur le terrain Hakim Ziyech face à ses amis Munir, Bounou, Ennesery et Idrissi. Celui-ci est incertain car il traîne une petite blessure. Ceux qu’on devrait voir sur le terrain seront certainement Munir et Bounou, en attendant l’entrée en jeu de Youssef Ennesery, qui a le statut de Joker ; et Hakim le Blues qui revient lui aussi de blessure et qui a effectué ses premiers pas avec le club londonien.

Chelsea s’est fait remarquer cet été avec un mercato XXL, avec les achats de Silva, Chilwell, Werner, Havertz… qui sont venus renforcer un effectif de Chelsea déjà fourni.

Séville quant à elle sort d’une saison européenne réussie en gagnant l’Europa League ; notamment grâce à l’ancien gardien de but de l’AS Foot du Lycée Lyautey ; et voudra nous prouver qu’elle sait réussir dans la plus prestigieuse des compétitions.

Les mauvaises langues n’arrêtent pas de charrier le club andalou, l’accusant de vouloir participer à la C1, et finir 3 ème pour basculer en C3 et la remporter. Cette saison ils sont déterminés à nous prouver le contraire, et cela va commencer dès ce mardi. Les Marocains auront leur cœur qui balancera entre les 2 équipes…

Mardi 20 Octobre à 20h00

Paris SG vs Manchester United

Il y aura de la revanche dans l’air, surtout au Parc des Princes. Presnel Kimpembe et ses amis voudront en découdre avec les Mancuniens. Ces derniers sont en forme et viennent de battre Newcastle (1-4). Ils se sont aussi bien renforcés pendant ce mercato estival. Ils vont aligner un des milieux les plus sexys d’Europe Pogba/ Van de Beek/ Fernandes. Mais ils ne pourront malheureusement pas aligner Edinson Cavani, blessé. Ça aurait été extraordinaire d’assister à un retour de l’Uruguayen à Paris.

Le PSG de son côté va aligner 3 de ses recrues, Florenzi en défense, Danilo Pereira et Rafinha au milieu de terrain, et jouera en 4-3-3 avec la triplette de feu Neymar/ Mbappé/ Di Maria en l’absence de Mauro Icardi blessé.

Ils pourront compter sur un Kylian Mbappé en feu, qui vient de marquer 2 buts en équipe de France face à l’Ukraine et la Croatie, mais aussi un doublé en Ligue 1 face à Nimes, dont un but que ne renierait pas Ronaldo R9. Il voudra soigner ses statistiques en C1, et surtout prouver qu’il est présent lors des gros matchs.

Mercredi 21 Octobre à 20h00

Bayern Munich vs Atletico Madrid

Le Champion en titre va recevoir les redoutables Madrilènes qui viennent de se renforcer avec l’inusable Luis Suarez. Les Munichois qui avaient déjà un effectif stratosphérique se sont lourdement renforcés en attaque, avec Leroy Sané et Douglas Costa, sans parler des seconds couteaux. Ils ont le vent en poupe et veulent tout écraser sur leur passage. Ça sera une très belle opposition entre une équipe très offensive et une équipe de Diego Simeone qui jouera le contre.

Mercredi 21 Octobre à 20h00

Olympiakos vs Olympique Marseille

Il n y’a pas de couvre-feu du côté d’Athènes, il y aura donc plus de 3500 Ultras qui tenteront tant bien que mal de mettre le feu dans les gradins pour impressionner les Marseillais. On sera très heureux de retrouver notre Youssef El Arabi national, qui vient de marquer un triplé ce weekend, mais qui a surtout enregistré son retour avec les Lions de l’Atlas avec un but contre le Sénégal et une passe décisive contre le Congo, on peut dire qu’il est en forme. Surtout que le numéro 11 de l’Olympiacos adore marquer contre les gros d’Europe. Tottenham et le Bayern Munich ont été ses principales victimes, la saison dernière ; Marseille, étant un ancien gros, risque d’y passer…

Cette reprise de la Champions League sous un format « normal » nous prouve qu’on revient de loin et qu’on est proches de la fin de ce tunnel, qui nous a asphyxié pendant plusieurs mois.

On va recommencer à revivre nos mardis et mercredis soir préférés. Il n’y aura pas de public, certes, mais beaucoup de joueurs marocains et ça c’est encore une très bonne nouvelle.

Vive le Foot !

Vive la Champions League !

Vive la vie !

Nas