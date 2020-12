La Tribune de Nas : The «Cavanisco»

The Cavanisco! Le meilleur buteur de l’histoire de Paris qui joue contre son ancien club, après avoir été « viré » par Leonardo. Plus qu’une qualification en jeu, une vengeance, un vrai match avec plein d’émotions d’intensité, et de jeu offensif.

Il y a trois autres gros matchs, avec au moins un Marocain, et ce pour notre plus grand bonheur…

OM vs Olympiacos

Mardi 01 Décembre à 21h00

C’est la finale du groupe pour la place qualificative à l’Europa League. Les deux équipes étaient clairement un cran en dessous de Porto et Manchester City.

Les Marseillais, à jamais les premiers… avec 13 défaites de suite se doivent de laver l’affront, aller marquer un but, marquer des points et terminer 3 ème!

Ce match sera très intéressant avec le retour de Mathieu Valbuena au Vélodrome, heureusement pour lui qu’il n y a pas de public; car son comeback sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais s’était très mal passé.

On suivra ce match de très près, nous Marocains, car l’attaquant de pointe des Grecs n’est tout autre que Youssef El Arabi, et il voudra rajouter l’OM sur sa liste de victimes, et prouver à coach Vahid qu’il peut concurrencer Youssef En Nesiry, pour une place de titulaire à la pointe de l’attaque des Lions de l’Atlas.

André Villas Boas devrait aligner l’équipe suivante en 4-3-3 :

Payet Benedetto Thauvin

Cuisance

Kamara Rongier

Amavi Gonzalez Caleta Car Sakai

Mandanda

Liverpool vs Ajax Amsterdam

Mardi 01 Décembre à 21h00

Liverpool 9 pts

Ajax 7 pts

Atalanta 7 pts

Sachant que l’Atalanta, récents vainqueurs des Reds, jouent contre la modeste équipe du FC Midtjyland, il auront mardi soir 10 points. Ce qui veut dire que ce match est une finale. Malheur au vaincu.

L’Ajax Amsterdam, pourra compter sur Noussair Mezraoui, buteur la semaine dernière, et le surprenant Zakaria Labyed qui enchaine les buts et les bonnes performances avec l’Ajax.

Les Reds, quant à eux, ne sont pas au meilleur de leur forme. En plus de la cascade de blessures, Liverpool a encaissé un match nul face à la modeste équipe de Brighton (16ème) samedi dernier.

Mais ce qu’il faut retenir, ce sont les tensions au sein de l’équipe, et que Mohamed Salah sort souvent à la 60ème minute, ces derniers matchs. Il a été remplacé à nouveau par Sadio Mané, ce qui n’a pas du tout plu au pharaon Egyptien qui a montré des signes de mécontentement, ce qui nous prouve que le moral de l’équipe n’est pas au beau fixe.

Jürgen Klopp devrait proposer la composition suivante en 4-3-3 :

Jota Firmino

Mané Salah

Wijnaldum Henderson

Robertson Fabinho Philips Milner

Alisson

FC Séville vs Chelsea

Mercredi 02 Décembre à 21h00

4 Marocains et demi dans un gros match de Champions League! Oui, si on considère que Munir n’est pas encore officiellement marocain sportivement…

Les deux équipes sont premières avec 10 points, et sont au coude à coude pour cette première place.

Les Andalous sont en forme, et grâce à leurs Marocains, ce n’est pas du chauvinisme. Youssef En Nesiry a encore marqué et offert la victoire aux Sévillans, 9 minutes après son entrée en jeu (83 ème minute).

Oussama El Idrissi, qui revient de blessure, commence à prendre ses marques. Munir est dans la rotation, mais le cas le plus inquiétant reste Yassine Bounou qui a perdu sa place de titulaire depuis qu’il a eu le corona. Espérons que ça soit passager…

Chelsea de son côté, commence à prendre son rythme de croisière. En positionnant Timo Werner attaquant gauche, Franck Lampard libère une place pour Tammy Abraham et Olivier Giroud. Hakim Ziyech est indéboulonnable à droite, et ses caviars font le bonheur de ses coéquipiers.

On sera très heureux de le voir à nouveau à l’œuvre, un match que nous tous Marocains suivrons avec grand intérêt.

Pour l’occasion Franck Lampard alignera l’équipe suivante :

Werner Abraham Ziyech

Mount

Kovacic Kanté

Chilwell Zouma Silva Azpi

Mendy

Manchester United vs PSG

Mercredi 02 Décembre à 21h00

The Cavanisco! C’est le match de cette semaine. Et comme dit Pierre Menes, on voit tous venir ce but d’Edinson Cavani qui viendra crucifier le Paris Saint Germain. Paris est en mauvaise posture, et devra impérativement aller chercher un résultat à Old Trafford pour espérer une qualification.

On le voit venir ce but, car effectivement après Kingsley Coman, Christopher Nkunku et Yacine Adli samedi dernier, les anciens Parisiens adorent marquer contre leur ancien club.

D’ailleurs, l’Uruguayen est en grande forme (2 buts et une passe décisive contre Southampton), et sera épaulé par Marcus Rashford et Anthony Martial. Finalement, Manchester United, moqué la saison dernière, commence à avoir une équipe très séduisante, qui a fière allure.

Le PSG de son côté, est très mal en point. On sent déjà le début de la fin de l’histoire entre Thomas Tuchel et Paris. L’équipe n’est plus une équipe. Elle est composée de solistes Kylian Mbappé et Neymar JR qui vampirisent le ballon. Ils en deviennent agaçants, se croyant au-dessus de tout le monde. Paris doit redevenir une équipe et ce n’est pas en jouant à l’encontre de son ADN, très défensive comme ce qu’elle a fait contre Leipzig qu’elle réussira à gagner des matchs. Une défaite à Manchester, synonyme d’élimination serait un accident industriel pour Paris.

Thomas Tuchel devrait aligner la composition suivante en 4-2-4 :

Mbappé Kean

Neymar Di Maria

Verrati Perreira

Diallo Kimpembe Marquinhos Florenzi

Navas

Après cette 5 ème journée, on verra plus clair sur les clubs qualifiés. A une journée de la fin, on risque d’avoir beaucoup d’émotions, de gros matchs ; mais surtout de grosses surprises et des « Tabouzi » qui risquent de tomber.

On ne va pas s’en plaindre. On consacre nos mardis, mercredis à ce type d’émotions.

Vive la Champions League !

Vive le Foot !

Vive la vie !

Nas