La Tribune de Nas : Si! Si… C'est du 6/6!

Oui, il est vrai la prestation n’a pas été excellente! Oui, on attend mieux de cette équipe, mais le plus important était d’aller chercher les 3 points à Douala. 6 points dans la besace, et plusieurs enseignements à tirer de cette double confrontation, donc arrêtons de faire la fine bouche…

Dans un premier temps, c’est la partie « conseil de classe ». Nous allons évaluer les joueurs, et argumenter nos sévères notations.

Dans un second temps, nous essaierons de tirer les principaux enseignements de cette double confrontation.

Enfin, nous vous dresserons le onze idéal pour aller chercher la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022.

Y.Bounou (8.5) :

Auteur d’une double parade décisive en début de match qui a changé le cours du match, le portier du FC Séville, nous a prouvé qu’on a enfin notre gardien de but de classe mondiale. Bravo Yassine !

N.Aguerd (8):

Le défenseur de Rennes est dans une forme étincelante. Il nous fait penser à Mehdi Benatia avec son sens de l’anticipation et du placement. Il a fait de belles interventions, c’est le futur de l’équipe nationale. Il est numéro 3 dans la hiérarchie après Romain Saiss et Samy Mmaee.

J. El Yamiq (7.5):

Nous avons noté le joueur de Valladollid qui a pris la place de Samy Mmaee, sorti sur blessure. Il a été très bon, rapide et physique . Son transfert en Liga chez R9 lui a fait beaucoup de biens.

Y.Chebbake (3):

Il nous avait impressionné en octobre, mais a fait un non match. Il était perdu, comme s’il avait joué blessé. Des non matchs ça arrive, et même aux meilleurs…

R.Saiss (5):

Finalement, on le préfère en défense centrale où il a plus d’impact. Arrière gauche n’est pas un poste où il se sent le plus à l’aise, car il n’a pas la vitesse et la percussion d’un latéral gauche. Un match moyen de notre capitaine…

A.Taarabt (4):

Le joueur du Benfica Lisbonne, d’habitude très à l’aise techniquement, a semblé perdu dans l’entrejeu des Lions de l’Atlas. Notre chouchou a fait plusieurs erreurs techniques, ça ne lui ressemble pas. Un non match, ça arrive !

S.Amrabat (7.5):

Le joueur de la Fiorentina nous a impressionnés par son impact physique. On l’a senti esseulé au milieu de terrain. Il lui faudrait un autre 6 pour l’épauler. Très belle prestation en tout cas!

A. Barkok (4):

Il a été transparent, alors qu’il nous avait convaincus sur les autres matchs. Une prestation à oublier.

H. Ziyech (8.5):

Il marche sur l’eau en ce moment ! Sur ses 3 derniers matchs, on compte 3 buts et 3 passes décisives. Il ne faut pas s’entêter, pour tirer le meilleur du joueur il faut le maintenir attaquant gauche…

A. Hakimi (6):

… Et il ne faut surtout pas lui mettre dans les pattes Achraf Hakimi, qui se retrouve dans la même zone. L’ancien Madrilène préfère dévorer les espaces ; il ne faut pas le mettre attaquant droit mais plutôt arrière gauche… Car il était perdu à ce poste…

Y.En Nesiry (8) :

Très bon match! autant sur le plan statistique et sur le plan de l’engagement et du repli défensif! Il a été incroyable. Il commence à prendre une autre dimension. Et comme nous avait confié Xavi lors d’une interview sur LNT, il a sa place au Barca. C’est le numéro 9 qu’il nous fallait !

Plusieurs enseignements à tirer :

Le premier est le positionnement de notre star Achraf Hakimi. Un joueur qui aime prendre les espaces, sachant que le poste d’attaquant droit est réservé à Hakim Ziyech ; qu’on a des lacunes sur le poste d’arrière gauche, et que sur le flanc droit l’entente Mezraoui / Ziyech est extraordinaire, l’équation est simple. Le joueur de l’Inter Milan doit jouer arrière gauche.

Du coup, notre capitaine Romain Saiss doit être repositionner en charnière centrale axe gauche.

Enfin, à l’image de Paul Pogba en manque de temps de jeu avec Manchester United, des joueurs comme Amine Harit et Soufiane Boufal doivent avoir leurs chances sur le côté gauche de l’attaque.

Quelle équipe pour aller chercher un ticket pour Qatar 2022 ?

Harit En Nesiry Ziyech

Taarabat

Amrabat Amallah

Hakimi Saiss Mmaee Mezraoui

Bounou

Pour conclure, l’essentiel a été fait ! 6 points / 6 avec une très belle prestation à Casablanca.

De très belles trouvailles et des enseignements intéressants pour la suite, avec une beau onze type qu’on vous a proposé pour aller chercher cette qualification pour la Coupe du Monde au Qatar, dès les prochains matchs.

Dima maghrib !

Nas