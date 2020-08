PARTAGER La Tribune de Nas: « Sarri »…gole plus…

Oui ça ne rigole plus ! Finis les matchs de Bundesliga, les Finales de Coupe, les matchs amicaux…

On ne crache pas dans la soupe, une soupe qui nous a permis de nous nourrir pendant ces mois de sécheresse footballistique, mais là on passe aux choses sérieuses, au plat de résistance. On passe de la soupe à la Pastilla Marocaine, au Caviar et au Saumon du football. On passe à la Champions League.

Nous allons vous décortiquer ces matchs de 1/8è de finale retour, où certains entraineurs jouent gros, risquent leur tête même. Un entraineur comme Maurizio Sarri est en mauvaise posture, et ne risque pas de trop rigoler en cas de mauvais résultat face à Lyon, ses dirigeants non plus…

Allons voir ses chances face aux Français, et ce qui nous attend ce weekend…

Vendredi 07 Août à 20h00

Juventus vs Lyon

C’est le match qui peut nous offrir une très grosse surprise. Les Turinois sont certes favoris, mais ils sont sur une spirale de défaite très inquiétante. Maurizio Sarri ne fait plus l’unanimité dans les vestiaire des Bianconneri, il compte sur Cristiano Ronaldo pour sauver sa peau…

Les Lyonnais quant à eux, ont un but d’avance, ont fait un match plein contre les Parisiens en Finale de la Coupe de la Ligue, et le statut d’outsider leur va à ravir.

Connaissant Rudi Garcia, il s’appuiera sur un bloc défensif très bas, et tentera de surprendre l’arrière garde de la Juve en contre.

Le retour du Capitaine Memphis Depay fera beaucoup de bien aux Lyonnais. On met une petite pièce sur les Lyonnais sur ce match.

Vendredi 07 Août à 20h00

Manchester City vs Real Madrid

Sergio Ramos d’un côté, Kun Aguero de l’autre. Voici les deux principaux absents de ce match au sommet.

Mises à part ces 2 absences, Pep Guardiola et Zinedine Zidane vont aligner leur équipe type. Le coach des Citizens s’appuiera sur le meilleur milieu de terrain du monde, Kevin De Bruyne (20 passes décisives en Premier League).

Zizou, quant à lui, s’appuiera sur l’un des meilleurs numéros 9 du moment, le chouchou de Didier Deschamps, j’ai nommé Karim Benzema ; qui s’est métamorphosé en vrai leader d’attaque ; et qui se sent vraiment libéré depuis le départ de CR7, qui vampirisait tous les ballons.

Vainqueurs (1-2) au Santiago Bernabeu, les Anglais ont pris une sérieuse option. Les Madrilènes doivent marquer 2 buts sans en encaisser 1. Mais s’il y a bien une équipe qui peut le faire, c’est bien le Real Madrid.

Samedi 08 Aout à 20h00

FC Barcelone vs Naples

Ousmane Dembele et Antoine Griezmann ont repris l’entraînement collectif. Le mangeur de Kebabs risque d’être court physiquement pour ce 1/8 de finale ; l’ancien madrilène quant à lui, et selon la presse Catalane, devrait retrouver une place de titulaire dans le onze de Quique Setien.

Sa présence ferait beaucoup de bien au onze Catalan, surtout pour épauler un Lionel Messi au four et au moulin. Grizou avait marqué le seul but Barcelonais à l’aller, et va tout faire pour marquer des points au près des supporters barcelonais, déçus par son rendement.

Côté napolitain, Lorenzo Insigne, sera aux abonnés absents. Le feu follet Italien aurait fait beaucoup de bien aux Napolitains qui vont tenter de jouer le contre au Nou Camp.

(1-1) au Sao Paulo, les Barcelonais ont fait une très bonne opération à l’aller, et autre chose qu’une qualification serait une catastrophe industrielle.

Samedi 08 Aout à 20h00

Bayern Munich vs Chelsea

S’il y a bien une équipe qui sera décimée par les blessures ces 1/8è de finale, c’est bel et bien les Londoniens de Chelsea.

Lors de la finale de la Coupe d’Angleterre contre Arsenal, les hommes de Frank Lampard ont non seulement perdu le match, mais ils ont surtout laissé des plumes. Pas moins de 3 blessés graves sortis sur civière et pas des moindres. César Azpilicueta, Pedro et Christian Pulisic, qui était dans une forme étincelante.

Quand vous jouez à l’extérieur contre une machine allemande, que vous avez déjà perdu (0-3) à domicile, à l’aller, et que vous avez perdu 3 joueurs majeurs de votre équipe, vous n’espérez qu’une seule chose, c’est un miracle.

Mais vous savez les miracles existent souvent dans le football, et surtout en Champions League, et c’est pour ça qu’on est fou amoureux de cette compétition.

Régalez-vous ce weekend, et ce n’est que le début d’un beau mois d’août de football.

Nas