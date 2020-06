PARTAGER La Tribune de Nas: Plutôt Artetatisco ou Mourinhoisco?

Liga, Premier League, Serie A. Cette semaine, le football européen reprend officiellement. On a déjà eu un avant-goût la semaine dernière, mais là, on rentre dans le vif du sujet, partout, enfin sauf chez les irréductibles Gaulois… dans un village se nommant Ligue 1 Conforama.

Nous vous avons sélectionné 7 belles affiches, cela vous permettra de bien organiser votre semaine entre les parties de Playstation avec les copains, et les diners avec vos femmes.

Mardi 16 Juin à 21h

FC Barcelone vs Leganes

Les Barcelonais victorieux de Majorque Samedi dernier (0-4), vont retrouver le Nou Camp, pour le plus grand bonheur des supporters… Oups, j’ai oublié, nous sommes à huis clos partout en Europe.

Trêve de plaisanterie, les Catalans qui enregistrent le retour de Luis Suarez, devront faire le plein avant d’aller à Séville vendredi.

L’ancien club de Youssef Ennesiry et Martin Braithwate voudra créer la sensation, et relancer la Liga. Mais avec un Lionel Messi stratosphérique, le Barca peut être tranquille. Avec un joueur qui te provoque un envahissement de terrain à huis clos, et qui marque au moins 20 buts 12 saisons consécutives, tu ne peux qu’être tranquille…

Mercredi 17 Juin à 20h15

Manchester City vs Arsenal

La Premier League ! Quel bonheur ! Ce championnat aux matchs indécis, à l’intensité incroyable, au public fou et aux joueurs exceptionnels. Qu’est-ce que ça nous avait manqué !

On reprend avec un match en retard, et une très belle affiche, « L’artetatisco ». Le club où Mikael Arteta a été entraineur adjoint, reçoit les éternels Loosers. Une confrontation entre l’élève et le maitre…

Manchester City, qui a a priori laissé échapper le titre en faveur des Reds, doit absolument gagner pour conforter sa place de dauphin. En voyant Leicester dans son rétroviseur à 7 points, les Citizens se doivent de s’imposer dans ce match.

Cela leur permettra aussi de bien commencer à se préparer pour leur 1/8è de finale de Champions League face au Real Madrid, d’autant plus qu’ils ont une vraie carte à jouer après leur victoire au Bernabeu (1-2).

Mercredi 17 Juin à 20h

Juventus Turin vs Naples

Espérons que Cristiano Ronaldo joue ce match, car lors de la demi-finale, c’était plutôt son cousin qui était sur la pelouse. Le Portugais était fantomatique contre le Milan AC, il a fait le pire match de sa carrière. En ratant un penalty, toutes ses passes et ses contrôles.

Mais Cris est un homme de finales. Il se fera un malin plaisir de terrasser Naples, et d’aller chercher cette Coupe d’Italie, à Rome. Le calendrier de la vieille dame est dantesque avec la reprise de la SERIE A ce week end, et la reprise de la Champions League le 8 Août prochain .

On aura droit à une très belle finale, où Naples se présentera avec Dries Mertens, le meilleur buteur de l’histoire du club. Oui, oui meilleur buteur devant Marek Hamsik et Diego Armando Maradona.

Jeudi 18 Juin à 21h00

Real Madrid vs Valence CF

Ça sera le plus gros morceau du Real Madrid d’ici la fin de la saison. Sachant que les Catalans iront le lendemain à Séville pour le tournant de la saison. La Liga se jouera ce week-end !

Rappelez-vous bien de cette analyse. Si le Real Madrid s’impose dans ce sommet de la Liga, non seulement il prend la première place pour 24h avec un point d’avance mais en plus, il met une pression incroyable sur le Barça qui sera en déplacement à Séville le lendemain.

Le gros avantage des Madrilènes est qu’ils ont à leur disposition 10 attaquants contre 5 pour le Barça. Car malgré les petites blessures face à Eibar, et l’absence de Lucas Vasquez, le banc est très fourni, et c’est ce qui risque de faire la différence dans le sprint final.

Vendredi 19 Juin à 20h15

Tottenham vs Manchester United

On continue la Premier League par le Mourinhoisco. Une confrontation entre l’ancien et le nouveau club du « Special One ». L’enjeu est très important. Les Mancuniens ont 4 points d’avance sur les Spurs. C’est l’occasion où jamais pour les Londoniens de revenir dans la course à la Champions League.

D’autant plus que les pensionnaires du Nord de Londres sont les grands gagnants de ce confinement. Oui oui il y a des gagnants dans ce confinement, ils ont mine de rien récupéré Heung Min Son et Monsieur Harry Kane, sans jeux de mots bien sûr, cela ne nous ressemble pas…

Vendredi 19 Juin à 21h

FC Séville vs FC Barcelone

C’est la plus belle affiche pour nous les Marocains. Le Barça face au FC Séville de Yacine Bounou et Youssef Ennesiry.

Vous me direz que le Gardien de but marocain est remplaçant, mais Youssef rentre souvent à la 70ème minute en lieu et place de Luuk De Jong.

Il rentrera plus tôt cette fois ci, vu qu’il a déjà marqué contre les Blaugranas, avec Leganes. Ça sera un match palpitant, et le match le plus important pour les coéquipiers de Luis Suarez.

Gagner à Ramon Sanchez- Pizjuan serait un très grand pas vers le titre. C’est le match le plus compliqué pour les Barcelonais à l’extérieur. S’ils veulent la Liga, il faudra aller chercher les 3 points.

Dimanche 21 Juin à 19h00

Everton vs Liverpool

On finit cette belle semaine de reprise avec le derby de la Mersey à Goodison Park. Ce sont des matchs intenses, qui ne nous déçoivent que très rarement. Il sera très intéressant de voir le retour des indestructibles hommes de Jurgen Klopp. Vont-ils céder à la pression ? Difficile, il leur suffit de prendre 6 points d’ici la fin de la saison. On voit mal les Reds craquer.

Comme on l’a vu au Canal Football Club sur Canal + Dimanche dernier, Hervé Mathoux nous expliquait qu’ils iront plutôt aller chercher des records, tous détenus par un certain… Manchester City…

Les choses sérieuses reprennent, nous avons un match par jour, et ce pour notre plus grand bonheur. Et habituez vous à ce rythme ; ça sera le cas tout cet été avec comme apothéose la Champions League en août en mode Coupe du Monde.

Vive la SERIE A

Vive la Liga

Vive la Premier League

Vive le foot

Vive la vie

Nas