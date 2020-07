PARTAGER La Tribune de Nas : On ferme le « bale »…

Oui, on parle de Gareth Bale, parce que le Gallois est en roue libre. Après avoir fait la sieste sur le banc la semaine dernière, il a récidivé cette semaine, en faisant le guignol devant les caméras du monde entier.

Mais on ferme aussi le bal cette semaine, car ça sera la Der de la Liga avec 2 journées , une jeudi et une dimanche…

Le Real Madrid, après sa victoire à Grenade (1-2), ce lundi, n’a besoin que d’une victoire pour devenir Champion d’Espagne. Voyons ce que nous proposent nos amis Anglais et Espagnols cette semaine, et il y a du lourd…

Mardi 14 Juillet à 20h15

Chelsea vs Norwich

Oui ce match est crucial pour nous les Marocains. Une qualification des Blues pour la prochaine Champions League est primordiale pour que l’on puisse voir notre Hakim national en Champions League, la saison prochaine.

Pour se faire, les Blues doivent impérativement s’imposer face aux Canaris de Norwich.

Malgré leur défaite (3-0) face à Sheffield United, samedi dernier, ils restent néanmoins en course grâce à la défaite de Leicester à Bournemouth (4-1), et au nul de Manchester United (2-2) dans les toutes dernières minutes. Ce qui nous donne une course pour la qualification à la Champions League très palpitante.

3- Chelsea 60 points

4- Leicester 59 Points

5- Manchester United 59 points

Allez les Blues, faites-le pour Hakim, faites le pour nous Marocains, faites le pour nos mardis, mercredis soir prochains…

Jeudi 16 Juillet à 20h00

FC Barcelone vs Osasuna

On rentre dans le sprint final, pour ces deux dernières journées, les matchs se jouent à la même heure. Le Barca, privé de GrizOUT, recevra un Osasuna, ancré dans le ventre mou du classement. Il devra prendre les 3 points et espérer un faux pas du Real Madrid, pour garder le suspense jusqu’à la toute dernière journée.

Les Blaugranas pourront compter sur un Lionel Messi décisif et passeur décisif ( 22 buts & 20 passes décisives en Liga).

La Pulga, auteur d’un très beau « assist » pour Arturo Vidal. Il devra encore une fois porter à bout de bras les Catalans, pour cacher la mauvaise gestion de la direction du Barca.

Jeudi 16 Juillet à 20h00

Real Madrid vs Villareal

À la même heure, les Madrilènes recevront Villareal, et pourraient être champions d’Espagne dès ce jeudi… chez eux à Madrid.

Le sous-marin jaune qui a pris 4 buts à domicile face au Barca, n’a plus rien à jouer. Il est 5 ème et quasi sûr de jouer l’Europa League.

Mais attention aux surprises. Les penaltys de Sergio Ramos ne sauveront pas toujours les hommes de Zinedine Zidane. Ils gagnent de plus en plus difficilement, avec une efficacité de champion.

Mais attention aux surprises de dernière minute. Ferland Mendy et Karim Benzema ne pourront pas toujours marquer des Golazo, et l’arbitrage ne sera pas toujours aussi clément…

Samedi 18 Juillet à 19h45

Arsenal vs Manchester City

Cette fois, ce sont les demi-finales de la Cup ! Manchester City grandissime favori voudra éliminer des Gunners, qui ne font plus peur à personne. Défaits encore une fois par leur ennemi juré, Tottenham, dans le derby du « North London », ils n’ont plus que cette compétition pour sauver leur piètre saison.

City, qui vient d’avoir une très bonne nouvelle du TAS, ce lundi. En effet, ils vont finalement jouer la Champions League la saison prochaine, pas de sanction de la part du fair-play financier.

Il ne vont faire qu’une bouchée de pain des Londoniens, qui font pitié à voir jouer. Pep Guardiola, qui a dans son effectif le meilleur milieu de terrain du monde, Kevin De Bruyne, voudra arriver face au Real Madrid avec un titre en poche. Il ne pourra malheureusement plus compter sur Leroy Sané, qui vient de rejoindre ce lundi le Bayern Munich. Ce qui fait les affaires d’un certain Ryad Mahrez, qui passe de super sub à titulaire, pour compléter l’attaque des Citizens avec Gabriel Jesus, et Raheem Sterling, auteur d’un triplé, samedi dernier contre Brighton.

Dimanche 19 Juillet à 18h00

Manchester United vs Chelsea

Le lendemain, nous aurons deux clubs mythiques de la Premier League, qui essaient de retrouver de leur superbe, malgré l’hégémonie de Liverpool.

Ils se battent déjà pour avoir ce dernier ticket pour la qualification à la Champions League, et voudront se qualifier pour cette finale de Cup. Manchester United pourra compter sur un Bruno Fernandes qui est d’une efficacité et d’une régularité insolentes. En face, Chelsea, ne pourra pas compter sur ses deux recrues phares Hakim Ziyech et Timo Werner, mais voudra aller chercher un titre cette saison, vu que les carottes sont cuites en Champions League (défaite 0-3 face au Bayern Munich).

Dimanche 19 Juillet à 20h00

Leganès vs Real Madrid

Si le Real Madrid s’impose jeudi, les joueurs de Leganès devront faire une haie d’honneur aux Madrilènes. Mais si la Maison Blanche ne s’impose pas face au sous-marin jaune, ce match sera une finale. Et tout peut arriver, même si les Madrilènes sont grandissimes favoris pour la Liga…

Dimanche 19 Juillet à 20h00

Alaves vs FC Barcelone

Car en même temps, les Barcelonais iront à Alaves chercher la victoire et espérer un double faux pas des Madrilènes. Ce qui nous paraît compliqué, mais tout est possible dans le Football. Nous avons bien vu que le Real Madrid était à deux doigts de se subir une égalisation contre Grenade sans un Thibault Courtois, homme du match, qui a sauvé les siens à la toute dernière minute.

S’il n’y a pas surprise, et que le Real Madrid est champion, le Barca devra revoir tout son organigramme et se concentrer sur la Champions League. Car un match très compliqué les attend contre Naples en 1/8 de finale de Champions League.

Profitions des derniers matchs de la Liga, et des demi-finales de Cup, comme une mise en bouche avant la Champions League qui reprend le 7 Août, et ce, pour notre plus grand bonheur…

Vive la Liga

Vive le foot

Vive la reprise de la vie

Nas