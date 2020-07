PARTAGER La Tribune de Nas: On « Coupe » des têtes…

Ce weekend est synonyme de finales de coupes nationales un peu partout en Europe, mais c’est surtout la fête de l’Aid El Kebir, où on va couper les têtes de moutons…

Finalement ces finales de coupes tombent à point pour passer de bons moments en famille. De beaux matchs à enjeux, où , en cas de mauvais résultats, plusieurs têtes risquent d’être coupées…

Vendredi 31 Juillet à 15h00

Bayern Munich vs Marseille

Quoi de mieux qu’un match de football pour bien digérer le Boulfaf ?

On va se régaler ce vendredi en commençant par un alléchant Bayern Munich vs Olympique de Marseille.

C’est un match amical, certes, mais de prestige ! Une bonne mis en bouche avant d’enchainer sur les finales de coupes nationales.

Ce match aurait pu être une finale de Ligue des Champions des années 90 ! Il a un enjeu diffèrent pour les deux équipes, allons analyser tout ça.

Les Bavarois préparent leur 1/8è de finale retour de la Coupe aux grandes oreilles face à Chelsea, qui aura lieu une semaine après. Vainqueurs (0-3) à Stamford Bridge, ils prennent très au sérieux ce match et veulent aller loin dans la compétition. Les Olympiens vont être de très bons sparring partners.

Les Marseillais quant à eux vont regoûter à la Ligue des Champions après une longue absence, la saison prochaine, en septembre. Mais ce qui agite en ce moment le microcosme marseillais est plutôt le rachat du club par les Saoudiens via Mohamed Ajroudi. D’ailleurs si l’opération se fait, le sulfureux Mourad Boudjellal devrait être le président du club phocéen.

Les Américains ne sont pas vendeurs pour le moment, mais imaginez deux minutes que Franc Mc Court cède aux pétrodollars. Le prochain OM vs PSG, avec les Qataris et les Saoudiens en loge présidentielle, ça risque d’être très drôle, vu le contexte politique actuel…

En attendant, on se contente de dresser le contexte des deux équipes ; et regarder ce match est le meilleur moyen de digérer le déjeuner copieux de l’Aid.

Vendredi 31 Juillet à 19h45

Paris SG vs Lyon

On va enchainer juste après ce match amical par les finales de Coupe Nationales, avec cette finale de la Coupe de la Ligue entre Parisiens et Lyonnais.

Les deux formations jouent le titre de la dernière édition de cette Coupe, car elle ne sera plus reconduite. Mais les deux équipes jouent beaucoup plus que ça. Ils sont à quelques jours de disputer la Ligue des Champions face aux Italiens.

Les Lyonnais devront disputer 1/8è de finale retour face à la Juventus de Turin avec un but d’avance marqué en mars dernier. Ils auront un coup à jouer face à la vieille dame, qui n’est pas au meilleur de sa forme, malgré son titre de Champion d’Italie… Ses récentes prestations en Serie A n’ont pas été sensationnelles….

Les Parisiens, quant à eux voudront clouer le bec à Jean Michel Aulas, remporter un nouveau titre, après celui de Coupe de France ; mais surtout bien préparer le match face à l’Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions.

Thomas Tuchel, devra repenser à un nouveau dispositif tactique sans sa vedette, Kylian Mbappé…

Samedi 01 Août à 17h30

Arsenal vs Chelsea

Une finale surprenante, surtout c’est la présence d’Arsenal qui interpelle. Les éternels Loosers ont surpris tout le monde en éliminant le Manchester City de Pep Guardiola, en demi-finale de la Cup.

Les Gunners devront absolument s’imposer pour accrocher une place en Europa League. Il pourront compter sur un Pierre Emerick Aubameyang étincelant, pour aller titiller Chelsea, et essayer de sauver une saison catastrophique; car finir 8 ème de la Premier League est honteux pour un club de ce standing…

Les Blues, quant à eux viennent de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, en finissant 4 ème de Premier League, pour le plus grand bonheur de Hakim Ziyech et tous les Marocains. Ils n’auront pas la pression d’aller chercher une place européenne, mais ils devront continuer sur leur bonne progression pour aller peut être créer l’exploit une semaine après à Munich, en 1/8è de finale retour de Ligue des Champions.

Samedi 01 Août à 20h45

Benfica vs FC Porto

On finira ce weekend de coupe nationale, par un croustillant Benfica Lisbonne vs FC Porto, les deux clubs les plus titrés au Portugal, une sorte de WAC-Raja lusitanien.

En parlant du Maroc, vous devinez la raison pour laquelle ce match a une importance prépondérante pour nous les Marocains : Adel Taarabet.

L’ancien joueur des Spurs, et métronome des Lions de l’Atlas risque de nous régaler pendant ce match, avec ses dribbles chaloupés, et sa vision de jeu digne de Kevin De Bruyne…

Vous serez sûrement en famille, pour un ultime dîner carnivore, avant les nouvelles résolutions alimentaires de chacun de nous.

Pendant ce diner, faites l’intéressant auprès de vos oncles et cousins qui chercheront comme des fous le match sur Beinsport. Vous viendrez à ce moment-là, comme une fleur, après avoir lu cette chronique, pour leur expliquer que le match sera diffusé sur « L’équipe TV ».

Le dimanche, vous aurez le temps de devenir vegan, mais entre-temps profitez des différentes finales de Coupes, et surtout profitez de vos proches et, c’est là, le plus important… !

Mabrouk Al Aid !

Nas