PARTAGER La Tribune de Nas : Lmaghrib, «Hakim»…lmoubara…

Le Maroc a maitrisé le match face à la Centrafrique (4-1), il a été « maitre » de cette confrontation, grâce à « Hakim »… Ziyech (2 buts et une passe décisive).

En empochant les 3 points, et en convaincant ses supporters, il se met dans une situation confortable avant le match retour.

Dans un premier temps, nous décortiquerons la prestation des joueurs, et nous les noterons.

Dans un second temps, nous vous exposerons les enseignements de cette rencontre.

Noter les joueurs c’est bien, argumenter la notation c’est mieux.

Y.Bounou (5) :

D’habitude décisif, il a commis une erreur qui a causé un but, mais qui n’ébranlera à aucun cas sa place de numéro 1. C’est une chance d’avoir un gardien d’une si grande qualité dans notre équipe. Vu le score, son erreur est anecdotique.

R.Saiss (6) :

Son repositionnement latéral gauche est très une bonne idée, vu qu’on a un déficit sur ce poste et qu’on a un gros vivier en défense centrale. Il est très bon défensivement, et a une qualité de centre très intéressante avec sa jolie patte gauche.

S.Mmaee (6) :

Toujours aussi solide, l’ancien « diable rouge », commence à s’imposer comme un titulaire indiscutable en défense centrale. Un très belle trouvaille du staff.

Z.Feddal (5.5) :

Le joueur du Sporting Lisbonne nous a habitué à mieux. Il a pris la place de Jawad El Yamiq, forfait de dernière minute. Il devra nous montrer plus d’assurance s’il veut une place de titulaire, car il y a du beau monde derrière…

N.Mezraoui (6.5) :

Très bon contre attaquant, sa complicité et ses automatismes indéniables avec notre meilleur joueur, Hakim Ziyech, apportent une réelle valeur ajoutée sur le côté droit de l’attaque marocaine.

S.Amrabat (8) :

Un mélange de Ngolo Kanté et de Fernando Redondo. Une vrai machine à laver qui récupère des ballons compliqués pour les rendre propres. C’est le joueur qu’il nous fallait autour des joueurs très techniques de l’entrejeu marocain.

A.Barkok (7.5) :

Très belle trouvaille. Le joueur de Francfort est un joueur complet, capable de casser les lignes, et d’aller de l’avant. Un vrai milieu de terrain moderne qui fait énormément de bien à l’équipe nationale.

A.Taarabt (8) :

Notre chouchou! Un joueur hors norme, très technique qui a su épurer son jeu après son passage au Benfica Lisbonne. Sa technique et sa qualité de passe au-dessus de la moyenne, font de lui un pion essentiel du dispositif tactique du Coach Vahid.

H.Ziyech (9) :

Le joueur du match! 2 buts et une passe décisive en 70 minutes, que demander de plus? Il a été étincelant à l’image de son début de saison tonitruant avec les Blues. Il a marqué un penalty pour nous faire oublier une fois pour toute le cauchemar du Benin.

A.Hakimi (8) :

Il a marqué un but, il a été très bon, mais se cherche encore. Nous ne sommes pas fans de son positionnement attaquant droit car c’est un joueur qui aime dévorer les espaces, et aller de plus loin ; il se retrouve souvent dans la même zone que Hakim Ziyech… Des permutations et automatismes à peaufiner.

Y.El Arabi (6.5) :

Un de nos joueurs préférés qui a raté son match. On l’a trouvé un peu empâté, peut-être que c’est à force de jouer contre Dimitri Payet en Ligue des Champions… C’est un Serial Buteur qui retrouvera le chemin des filets au match retour. Un 9 hors norme, qu’on soutient , et dont on a besoin!

Coach Vahid (8.5) :

Très belle composition! Avec un entrejeu très technique qui reflète l’ADN de notre équipe nationale.

Des changements au moment opportun , pour faire reposer les cadres. Une copie presque parfaite.

Que doit-on retenir de ce match? Plusieurs choses.

Tout d’abord, améliorer la connexion « Inter Milan/ Chelsea ». Positionner Achraf Hakimi attaquant droit est une très bonne idée, ce qui est un peu son poste dans le 3-5-2 d’Antonio Conté. En positionnant Hakim Ziyech en vrai 10, en électron libre, la connexion est très bonne. Sauf que le joueur de Chelsea se retrouve naturellement dans la même zone que le joueur de l’Inter de Milan. La solution est simple, mieux travailler les permutations, notamment avec le troisième attaquant.

Ensuite, la trouvaille Zakaria Aboukhlal. Quelle entrée en la matière de l’ancien « Oranje ». Première sélection, il entre en jeu et marque. Il est grand de taille, technique, et risque de faire beaucoup de biens à l’attaque Marocaine. Avec cette génération douée, cette folle envie de porter « touni dial Maghrib », et le travail remarquable en amont de la Fédération d’aller dénicher ces pépites ; on se dit que l’avenir du football Marocain ne peut être que radieux.

Enfin, le retour d’Adel Taarabet nous fait énormément bien. Un joueur pétri de talent qui revient à son meilleur niveau, et qui met cette patte technique qui nous manquait tant au milieu de terrain.

Le Maroc a livré une très belle prestation, et le coach nous a proposé une très belle composition d’équipe. Nous allons affronter à nouveau cette séduisante équipe de Centrafrique pour aller chercher 3 autres points, ce mardi.

Selon nos sources, On devrait revoir la même composition d’équipe, très offensive. Achraf Hakimi, qui était incertain, devrait quand même être de la partie.

Cette sélection nous plait, elle nous fait vibrer, et commence à convaincre à nouveau les plus sceptiques. Et ça c’est une très bonne nouvelle.

Dima Maghrib !

Nas